星野明年再開3間溫泉旅館！360度天台泡湯看群山　房內賞海景

▲星野集團「界 草津」將於明年6月開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

在台灣擁有高知名度的日本星野集團，明年又有多間飯店即將開幕，其中溫泉旅宿品牌「界」就將新增3間，旅客可以住進世界遺產島嶼，在房內享受絕美海景，或體驗走過隧道，來往於熱鬧溫泉街與靜謐林間旅宿中，還能在360度露天平台泡湯看山景。

星野集團旗下旅宿品牌「界」，以兼具傳統風情與現代感的精品溫泉旅館為主題，著重當地特有的傳統工藝及藝術文化，並規劃了許多融入當地特色的活動，讓旅客深度探索日本各地溫泉鄉魅力，目前已有超過20間旅宿，2026年更將一口氣新增3間。

▲▼界 草津在地特色客房「絲綢藝術之房」。

首先將於明年6月7日開幕的「界 草津」，最大特色是以專用隧道連接「熱鬧溫泉街」與「靜謐的溫泉旅館」，提供嶄新的住宿體驗。旅館坐落於草津象徵之一的草津白根山麓高台上，共有94間客房，住宿棟前方是樹林環繞的庭院，提供大浴場設施的湯屋棟、休憩區棟分散其中。

館內設有僅供住宿旅客使用的專屬隧道，可直通草津溫泉街，穿過隧道即可抵達西之河原公園，步行至湯畑周邊也相當便利。

每一間「界」旅宿都設有在地特色客房，「界 草津」的在地特色客房名為「絲綢藝術之房」，其靈感源於過往養蠶業興盛的群馬歷史。例如牆面的布藝設計，展現溫泉熱氣繚繞的草津意象與雄偉山脈，還有以絹絲和蠶繭材料製成的燈罩、以草津高原植物為設計意象的抱枕、床旗等室內裝飾，營造出舒適宜人的空間。

▲「界 宮島」所有客房皆面向瀨戶內海，獨享蔚藍海景。

而備受期待的「界 宮島」則將於明年夏季於擁有世界遺產的宮島開幕。館內共有54間客房，所有客房皆面向瀨戶內海，並以當地特色命名為「海霧之房」。

▲界 宮島客房以「海霧」為設計主題。

客房內以象徵瀨戶內海的夢幻「海霧」為設計主題，如在窗邊設置長沙發，在房內就能獨享瀨戶內海與島嶼交織絕景，窗戶兩側則配置漸層窗簾，營造出景色與客房無縫連接的整體感；照明則採用「庵治玻璃」，蒼藍色調展現出漸層海色。

▲「石浴池」空間。

▲也有海景大浴場。

此外，「界 宮島」更精心設計能讓五感感受地域歷史與文化的獨特設施，包括可俯瞰瀨戶內海與山景的頂樓大浴場，以及重現瀨戶內地區自古流傳的「石浴池」空間。

「界 宮島」距離JR宮島口站、廣電宮島口站開車只要5分鐘，預計明年春天開放預訂。旅客入住其中能感受瀨戶內海工藝與文化之外，還能前往世界遺產嚴島神社，欣賞海上大鳥居、走訪鄰近老街，深度體會在地之美。

▲「界 藏王」設有360度頂樓露台，還能泡湯。

在明年秋季最佳賞楓時刻，星野集團帶著溫泉旅宿首次進駐山形縣，於藏王溫泉開設「界 藏王」。藏王溫泉位於藏王連峰山麓海拔880公尺處，有超過1900年歷史，更被譽為「天空的溫泉鄉」，其最大特色是擁有日本著名強酸性硫磺泉，全新旅宿開幕也預計為旅客帶來截然不同的泡湯體驗。

「界 藏王」共有49間客房，周邊被自然景觀環繞，館內最大亮點，是以當地象徵「御釜」為靈感，打造360度全景頂樓露台，讓旅人在此飽覽群山絕景；在露台中心設有按摩浴缸，周圍點綴山野花草，讓旅客邊賞景邊泡湯。

▲還有特色大浴場。

旅館內除了住宿也提供湯屋設施，為了讓旅客最大限度地享受日本著名強酸性硫磺泉，設有三個濃度不同的浴池。業者推薦可以像進行溫泉巡禮般分階段入浴，從溫和地適應身體後慢慢浸泡的露天浴池，再到源泉掛流、能細細品味泉質的浴池，最後前往第三座浴池調整身體狀態，為泡湯體驗做一場完美收尾。

