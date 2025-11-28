毛孩也有Happy Hour　桃園「棒球場寵物樂園」12天狗狗免費玩

▲樂天桃園「棒球場寵物樂園」宣布開放毛孩Happy Hour免費時段。（圖／桃園市農業局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

樂天桃園棒球場提供專屬毛小孩跑跳區域，為全台首創「棒球場寵物樂園」，8月底啟用後深獲好評。為擴大服務及毛孩福利，即日起推出期間限定Happy Hour，「戶外毛孩跑跳區」12天免費開放，飼主及毛孩經現場工作人員安排即可入場體驗。

▲首波試辦預計有12天，無需事先申請，依現場工作人員指示即可入場。



動保處長王得吉表示，首波試辦開放日期預計為11月28、29、30日，12月1、5、6、7、8、12、13、14、15日，開放時段為上午9點至下午5點，無需事先申請，依現場工作人員指示即可入場；目前寵物樂園僅開放犬類進場，限制未達9公斤小型犬，以及9至23公斤中型犬入場。

值得一提的是，犬隻進入專區須已完成寵物登記、配戴狂犬病預防注射識別牌，並事先施用除蚤等外寄生蟲預防藥物，活動詳情及規範可至「桃園好農」、「Rakuten Monkeys」臉書粉絲專頁查詢。

▲▼目前正值職棒休賽季，因此規劃Happy Hour時段，開放設有平整人工草皮、球棒主題造型設施，並有安全圍欄的「戶外毛孩跑跳區」。



農業局長陳冠義表示，市府持續推動寵物友善城市，和中職樂天桃猿合作打造的全台首座棒球場寵物樂園，空間規劃包含2F看台區、1F室內區，以及1F戶外毛孩跑跳區等3大區域；目前正值職棒休賽季，因此規劃Happy Hour時段，特別開放設有平整人工草皮、球棒主題造型設施，並有安全圍欄的「戶外毛孩跑跳區」，讓狗狗盡情玩耍。

此外，台北市文山區萬興狗活動區於今年8月增設中型犬區，成為全國第一座有中型犬區的狗公園，常見中型犬如柴犬、柯基、米格魯、可卡犬、邊境牧羊犬等進入園區後，可以和拉不拉多或狼犬等大型犬分區活動，減少毛孩因體型差距產生的緊張感，奔跑更安全放心。