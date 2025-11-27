ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃　茄子苦瓜變身美味料理

▲煙燻星鰻小籠包。（圖／樂天皇朝提供）

▲煙燻星鰻小籠包。（圖／樂天皇朝提供）

記者黃士原／台北報導

登台10年的樂天皇朝，年底一口氣推出10多道新品，除了有包入星鰻的小籠包、空氣春捲外，還有把茄子、苦瓜翻轉成美味料理，希望扭轉這兩種食材的刻板印象。

樂天皇朝這次推出的10多款新品中，「煙燻星鰻小籠包」是餐廳持續探索小籠包的可能性，以鮮嫩肉餡作底，包入正值肥美的蒲燒星鰻與少許飯粒，再以胡桃木煙燻賦味，12月1日到12月19日限時販售。

▲鮮蝦空氣春捲。（圖／樂天皇朝提供）

▲鮮蝦空氣春捲。（圖／樂天皇朝提供）

▲皇朝風味茄子。（圖／樂天皇朝提供）

▲皇朝風味茄子。（圖／樂天皇朝提供）

空氣春捲近年正夯，樂天皇朝推出鮮蝦口味，獨特包法讓春捲皮在淋油受熱後膨脹充氣，一口咬下，酥脆外殼與鮮蝦豬肉餡形成明顯對比；「皇朝風味茄子」則是希望扭轉「茄子料理總是軟爛噁心」的刻板印象，選用皮薄肉厚的日本茄子，切滾刀裹脆漿粉酥炸，再次下鍋與主廚特調醬汁同炒，讓茄肉外酥內軟、酸甜微辣。

▲金黃涼瓜炸魚片。（圖／樂天皇朝提供）

「金黃涼瓜炸魚片」原是皇朝廚師私房味，改良成下飯菜，做法是將白玉苦瓜切薄片，沾高筋麵粉以小火炸乾水粉，另起鍋爆香乾辣椒、花椒，再次入鍋與酥炸鯰魚片快速翻炒，苦瓜片薄酥回甘、鯰魚片鹹香水嫩，創意組合意外合拍。

▲鮮蝦空氣春捲。（圖／樂天皇朝提供）

▲翡翠白玉花蔬蒸餃。（圖／樂天皇朝提供）

▲一品海鮮豆腐煲。（圖／樂天皇朝提供）

▲一品海鮮豆腐煲。（圖／樂天皇朝提供）

「翡翠白玉花蔬蒸餃」則是經典再進化，綠色麵皮以槴子花天然色素染色，內餡沿用舊菜單花蔬蒸餃配方，將青江菜擰乾拌入炒香的菇類、紅蘿蔔與香油，熱燙入口、鮮爽有味；「一品海鮮豆腐煲」從舊有的鮮蝦豆腐煲升級而來，但用料更加豐富，砂鍋內有口感滑脆的黑玉參、肉質緊實的白蝦仁、鮮甜飽滿的蛤蜊和過油定型的嫩豆腐。

歡慶樂天皇朝來台10周年暨新菜單上市，12月1日至12月7日內用新菜色享7折優惠，12月8日至12月14日打8折，12月15日至12月19日則是9折，愈早嚐鮮折扣愈多。

▲「青甘魚｜甜菜根｜鍣葒」。（圖／記者黃士原攝）

另外，由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉與泰國廚神Ian Kittichai共同打造的當代海岸料理餐廳「COAST」，邀請曼谷預約困難店主廚，以時令海鮮結合泰式風味，推出台灣限定的8道式「泰味新境」套餐與單點料理，讓饕客在台北即可品嚐他們的招牌美味。11月25日至2026年2月25日，用餐客人還有機會抽中台北泰國曼谷雙人來回機票。

▲「當日鮮魚｜牡蠣｜苦瓜」。（圖／記者黃士原攝）

「泰味新境」為半年主題企劃，預定將為兩階段限時菜單，首波明天登場，以海鮮料理為主軸，參與菜單研發共有6位泰國名廚，開胃菜「鮪魚｜香茅｜拉帕」由COAST餐廳的共同創辦人Ian Kittichai設計，米其林一星「Le Du」主廚Thitid Ton Tassanakajohn帶來「青甘魚｜甜菜根｜鍣葒」以及招牌「當日鮮魚｜牡蠣｜苦瓜」，展現具高度張力的當代泰式海鮮風格。

▲「鰆魚｜羊肚菌｜㻬彌咖哩」。（圖／記者黃士原攝）

米其林一星「Wana Yook」主廚Chalee Kader以細膩的創新現代手法詮釋泰國地域性料理，套餐裡的「鰆魚｜羊肚菌｜㻬彌咖哩」，展現他獨到的咖哩菜系。米其林一星餐廳「Saneh Jaan」主廚Pilaipon Kamnag擅長挖掘瀕臨失傳的泰國古食譜，他帶來泰國孟族傳統食譜的「伊比利豬｜舞菇｜孟族咖哩」與傳統甜點「椰子｜斑蘭葉｜翠玉浴香」。

