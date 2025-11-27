ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
淡水福容「泡泡節」11/29啟動　將捷金鬱金香可看跨年煙火

▲淡水福容乘夢泡泡節,逐夢飛馬打卡點,夢想基地打卡點。（圖／業者提供）

▲淡水福容「乘夢泡泡節」11月29日起展開。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

耶誕、跨年將近，淡水兩大飯店接續推出相關活動。福容大飯店淡水漁人碼頭將於11月29日點亮聖誕樹，並啟動為期23天的「乘夢泡泡節」；新北跨年將首次以「淡江大橋」為主角施放煙火，擁有絕佳視角的將捷金鬱金香酒店也祭出「夕景時光派對」等活動，搶攻跨年商機。

▲淡水福容逐夢飛馬打卡點。（圖／業者提供）

▲淡水福容逐夢飛馬打卡點。（圖／業者提供）

福容大飯店
福容大飯店淡水漁人碼頭店於11月29日舉行「歲末祝福 ‧ 點亮幸福」聖誕樹點燈儀式，並啟動為期23天的「乘夢泡泡節」。活動主題圍繞「光」、「影」、「藝術」與「想像」，打造多處夢幻打卡場景。

▲住福容淡水漁碼店、福容花蓮店贈福容徠旅澎湖。（圖／業者提供）

▲福容淡水漁碼店黃昏絕美。（圖／業者提供）

6公尺高的巨型聖誕樹如繁星流轉，營造出夢境般氛圍；而「淡水阿熊家族」則成為活動的可愛主角，陪遊客拍照留念。其他夢幻場景包含「逐夢飛馬」和「心願車站」，讓旅客許下心願，並將其投入夢想箱。活動期間每周五、六、日晚間加碼推出定時燈光秀和泡泡雪花展演，更有機會遇見聖誕老公公，將溫馨氣氛持續至12月21日。

同時，業者推出「戀戀淡水」住房專案，平日雙人入住6699元起，親子假期則為8199元起；假日住宿需加價1500元。專案加碼「泡湯品茶雙人一日遊」，並提供「POPA親子體能館」免費體驗一場次。

▲將捷金鬱金香酒店頂樓擁有「跨年煙火第一排」無遮蔽視角。（圖／業者提供）

▲將捷金鬱金香酒店頂樓擁有「跨年煙火第一排」無遮蔽視角。（圖／業者提供）

將捷金鬱金香酒店
新北市政府歷來均在晚間8點多施放跨年煙火，為全台最早，今年首次以「淡江大橋」為主角，施放長達13分14秒的煙火，與橋身的燈光交織的畫面，令人引頸期盼。

▲將捷金鬱金香酒店頂樓擁有「跨年煙火第一排」無遮蔽視角。（圖／業者提供）

▲下午時段的「夕景時光派對」，選在視野遼闊的R樓望高樓舉行，一併迎接淡水2025最後一抹夕照。（圖／業者提供）

將捷金鬱金香酒店頂樓擁有「煙火第一排」無遮蔽視角，看準跨年商機，12月31日從日落時分的「夕景時光派對」開始，旅客可在R樓望高樓一邊享用飲品和小食，一邊欣賞歌手演唱和氣球達人的精采表演。

▲將捷金鬱金香酒店頂樓擁有「跨年煙火第一排」無遮蔽視角。（圖／業者提供）

▲旅客也可在LF滬尾之星，參加「跨年迎新-微醺Star」，在精選飲品、小食餐檯與LIVE中舉杯。（圖／業者提供）

隨著夜幕降臨，活動進入「星光熠熠 微光小酌」時段，以雙人套票形式販售，提供專屬調飲、精緻小點及無遮蔽視角的煙火觀賞區。晚上也可於LF河畔餐廳享用豐富的自助百匯，或在「滬尾之星」與朋友一同舉杯，迎接2026年。

關鍵字： 新北市旅遊 淡水旅遊 漁人碼頭 跨年煙火 淡江大橋 福容大飯店 將捷金鬱金香酒店

