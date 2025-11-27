ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
Pokémon GO Tour明年台南登場　異色「蒂安希」首亮相

▲▼Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南。（圖／台南市政府提供）

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》將於明年2月20日連續三天舉行。圖為過去活動畫面。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》，將於2026年2月20日至22日連續3天舉行，不僅會有首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容，台南都會公園也將呈現3處超亮眼的主題棲息地讓玩家展開大冒險，並首次推出夜間限定的「超級之夜」。

在此次活動中，持有入場券的訓練家，於3天的活動將有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，還有「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

▲▼Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南。（圖／台南市政府提供）

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》將有首次亮相的異色「蒂安希」。

台南市政府表示，台南都會公園也將首次公開3大主題棲息地，包括中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發，而台南都會公園場內也會特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查，需於當日台灣時間下午5點前完成，記得把握這次機會。

▲▼Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南。（圖／台南市政府提供）

▲台南又將變成大型寶可夢訓練場。

台南市政府也表示，此次活動將首度推出夜間限定的「超級之夜」，訓練家們除了可以持續在活動現場捕捉寶可夢，同時也能在夜間感受主辦單位規劃的感官體驗，市府也會規劃接駁車直達台南都會公園會場，建議訓練家們多搭乘大眾交通工具前往。

