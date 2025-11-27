ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「先喝道」開出發票特獎！幸運兒花95元買2杯就中200萬

▲▼先喝道。（圖／先喝道提供）

▲先喝道開出200萬特獎。（圖／先喝道提供）

記者蕭筠／台北報導

一名消費者在「先喝道」台中中友店花95元購買兩杯飲料，幸運抱回200萬元統一發票獎金。業者今天公布中獎資訊，並宣布為了慶祝門市開出大獎，民眾上傳11月在先喝道消費的發票並完成指定條件，有機會抽中四季春茶王或蜜桃風味拿鐵各30杯。

▲▼先喝道開出200萬特獎。（圖／翻攝先喝道臉書粉專）

▲先喝道推出同慶活動送1個月免費飲料。（圖／翻攝先喝道臉書粉專）

先喝道臉書粉專貼文表示，這名幸運兒只花95元買了台灣四季春與英式蜜桃拿鐵2杯飲料，就抱回200萬元統一發票特獎獎金。

慶祝門市開出的發票中獎，先喝道祭出加碼抽獎活動，12月4日前追蹤臉書粉專並轉發貼文，且留言「喜歡#先喝道#手搖推薦，我想喝四季春茶王／蜜桃風味拿鐵」，再上傳11月消費發票，即有機會抽中「四季春茶王30杯」、「蜜桃風味拿鐵30杯」各1名，12月5日將於留言區公布得獎名單。

▲統一發票9、10月獎號出爐。　（圖／社群中心製）

▲統一發票9、10月獎號出爐。（圖／社群中心製）

統一發票本期（114年9-10月）千萬特別獎號碼是「25834483」、特獎為「46587380」。提醒上一期（114年7-8月）統一發票還有2張千萬元特別獎、5張200萬元特獎與2張雲端發票100萬元獎未領，領獎期限為115年1月5日止。

關鍵字： 先喝道 發票 中獎 200萬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

