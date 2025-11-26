星野集團「奈良監獄博物館」亮點公開　咖啡廳吃原創咖哩麵包

▲星野集團首間「奈良監獄博物館」明年開幕。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

星野集團旗下首間博物館「奈良監獄博物館」將於明年4月27日開幕，今（26日）在台北發布會公開更多細節。館長八十田香枝表示，希望將博物館變成一處能感受過去重要歷史的樂園，透過夜間博物館、早鳥活動與導覽等多元化活動，打造出能長留旅客心中的體驗。

▲奈良監獄博物館館長八十田香枝。（圖／記者蔡玟君攝）

奈良監獄博物館為日本國家重要文化財「舊奈良監獄」改建，該監獄為明治時期日本5大監獄中唯一仍完整保存至今的珍貴建築。星野集團承接後，將歷史建築分為博物館與飯店兩大區域，博物館率先於明年4月開幕，而飯店則引進旗下最高端品牌「虹夕諾雅」，提供旅客非日常的住宿體驗，預計也將於明年開幕。

▲奈良監獄博物館外觀。

奈良監獄博物館以「美麗監獄的提問」為概念，希望來訪者能在此與自我對話，重新審視人生與生活方式，是一座引發思考、具全新意義的場域。八十田香枝表示，博物館請來日本知名平面設計大師佐藤卓、全球知名博物館展陳設計師Adrien Gardère參與設計，同時沿用星野集團「扁平化」的企業文化，加入星野工作人員的多方意見，期待讓過去的監獄以全新樣貌展現。

▲博物館Logo也以建築外觀特色設計。（圖／記者蔡玟君攝）

奈良監獄博物館設定三個主題展示棟，引導參觀者從多角度深化「提問」，包括透過「歷史與價值」展區了解日本行刑制度與奈良監獄獨特的建築價值；「身體與心靈」從受刑者視角認識監獄生活與規範，透過了解被規律束縛的狀態，反思自身的生活方式；「監獄與社會」則以多元價值觀切入「監獄」議題。

▲咖啡廳也吃得到原創咖哩麵包。

此外，館內還設有咖啡廳與商店。咖啡廳將提供反映明治時代洋食文化的原創咖哩麵包、起司蛋糕與各地特色蘇打飲品。商店則販售原創商品，並設置展示區呈現全國各地刑務所製作的作業製品提供選購。

過去在星野集團旗下多個旅宿品牌歷練的八十田香枝笑說，這是她首次擔任博物館館長，認為最大挑戰是必須將視野看得更廣，很非像過去聚焦在旅宿體驗。

她也表示，過去許多人談到監獄印象都是陰暗、負面，她希望透過與工作人員一起設計多元化的體驗，例如夜間博物館、早鳥體驗、與奈良市合作活動，透過多元內容，讓導覽活動不再只是走完展館一圈，而是能深刻留在旅人的心中。

