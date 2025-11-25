ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
關西「1公頃仙草花秘境」下周最美　2新裝置、免費接駁先看

▲關西仙草花秘境盛開約3-4成，下週末較美。（圖／關西鎮公所提供）

▲關西仙草花秘境今日盛開約3-4成，建議民眾下周末再來欣賞。（圖／關西鎮公所提供）

記者彭懷玉／綜合報導

不只桃園楊梅，新竹關西鎮農會仙草加工廠旁，今年種植超過1公頃的仙草與波斯菊花田，關西鎮公所表示，目前花況約3-4成，預估開幕時可達8成左右。

▲2024關西仙草節。（圖／關西鎮公所提供）

▲關西仙草花秘境開6-7成時的盛況。（2024資料照／關西鎮公所提供）

新竹縣副縣長陳見賢指出，關西是新竹縣第三大的鄉鎮，也是知名的仙草故鄉，耕作面積有55公頃，今年產量達到30萬公斤，占全國超過8成。

▲關西仙草花秘境今日盛開約3-4成，今年首度增加風車等兩裝置。（圖／關西鎮公所提供）

▲〈風吹花動〉以風車結合花田意象，微風拂過，風車與花朵成片搖曳。

「2025關西仙草節」將於12月6日至7日登場，本屆以「童趣鄉野」為主軸，並首度設置兩大主題裝置藝術。其中，〈風吹花動〉以風車結合花田意象，微風拂過，風車與花朵成片搖曳，彷彿流動的紫色花浪；〈時光角落〉位於花田中央，以木質課桌椅與積木構成，營造出懷舊又充滿童趣的場景，如同把小時候的教室搬進田野。

▲關西仙草花秘境盛開約3-4成，下週末較美。（圖／關西鎮公所提供）

▲▼關西仙草花秘境也種植波斯菊花田。

▲關西仙草花秘境盛開約3-4成，下週末較美。（圖／關西鎮公所提供）

農業處表示，今年活動除了裝置藝術與花景，還規劃市集、魔術與音樂演出，以及多項免費DIY課程，包括仙草咖啡、彩繪風車、共下打糍粑、草莓盆栽等，也將販售各式仙草商品與在地農特產。民眾於臉書按讚追蹤即可獲得刮刮卡，有機會抽中市集80元抵用券。

為方便旅客前往，活動期間將開放主會場周邊白線臨停，並提供東安古橋停車場（免費）與關西鎮第一停車場（付費）供民眾使用，同時安排免費接駁車往返花田、市集與停車場，讓旅人輕鬆享受花海時光。

2025關西仙草節
時間：12/6、12/7 09:00-16:00
地點：關西仙草加工廠（新竹縣關西鎮高橋坑6號）

關鍵字： 新竹縣旅遊 賞花旅遊 新竹關西鎮農會仙草加工廠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

