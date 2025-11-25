ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

美諾集團「全球新開14家飯店」　橫跨四川山巔、尚比亞曠野

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店，圖為澳洲穆魯拉巴海灘安凡尼酒店 。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

全球14家夢幻新旅宿一次筆記！美諾酒店集團（Minor Hotels）宣布，將於2026年迎來多間全新開幕與重磅升級的酒店，從四川之巔、尚比亞曠野，到澳洲穆魯拉巴、馬爾他斯利馬與馬爾地夫的蔚藍海岸等地，範圍橫跨亞洲至歐洲，喜愛奢華旅宿的民眾不妨納入口袋名單。

亞洲與印度洋區域 華欣安納塔拉度假酒店 (Anantara Hua Hin Resort) - 泰國華欣
 開幕：2025年11月1日
安納塔拉品牌的華欣安納塔拉度假酒店25周年時進行全面升級。新設計包括171間現代化客房和套房，包括直通泳池的新客房，並新增泳池、成人瀉湖，以及現代燒烤海鮮餐廳「Sea.Fire.Salt.」，俯瞰著泰國灣的迷人景致。

馬爾地夫瑞提諾翰精選度假酒店 (NH Collection Maldives Reethi Resort) - 馬爾地夫芭環礁
 開幕：2025年12月18日
位於生物圈保護區的馬爾地夫瑞提諾翰精選度假酒店經全面翻新後，以自然為靈感回歸，擁有105間海灘及水上別墅，其中16間附設私人泳池。此度假酒店提供豐富的餐飲選擇及各種水上活動，讓旅客可在印度洋的壯麗景色中享受悠閒時光。

曼谷暹羅安納塔拉酒店 (Anantara Siam Bangkok Hotel) - 泰國曼谷
 預計開業：2026年第二季
酒店坐落於曼谷拉查丹利核心地段，將於2026年中以嶄新姿態重啟。本次分階段進行的重大升級，涵蓋338間客房與套房的全面翻新、Kasara酒廊的全新設計、抵達動線與迎賓體驗，並與泰國國寶級絲綢品牌 Jim Thompson 合作打造 Jim Thompson 特色套房。同時，酒店也將新建6間附設私人休閒泳池與綠意景觀的花園套房，為旅客帶來私密與品味的度假選擇。 

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲亞庇安凡尼酒店2026年第二季開幕。（示意圖／業者提供）
亞庇安凡尼酒店 (Avani Kota Kinabalu Hotel) - 馬來西亞亞庇
 預計開業：2026年第二季
作為安凡尼品牌於馬來西亞婆羅洲的首間酒店，亞庇安凡尼酒店擁有200間現代化客房與設施，並擁有適合商務與休閒的靈活空間。酒店屋頂餐廳坐擁開闊城市景觀，步行即可輕鬆抵達海濱、市集與多處文化地標，位置便捷。

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲永珍瀾滄安凡尼臻選酒店預計2026年第二季見客。

永珍瀾滄安凡尼臻選酒店 (Avani+ Lanexang Vientiane) - 寮國永珍
 預計開業：2026年第二季
坐落於寮國首都永珍中心，永珍瀾滄安凡尼臻選酒店規劃197間現代設計客房與套房，並提供四個風格各異的餐飲場域及健體設施。距離西薩格寺(Wat Sisaket)、萬象夜市(Vientiane Night Market)及昭阿努翁公園(Chao Anouvong Park)等景點步行可達，是探索城市景點與享受舒適度假的理想居所。

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲成都西嶺雪山安納塔拉度假酒店。

成都西嶺雪山安納塔拉度假酒店 (Anantara Xiling Snow Mountain Resort) - 中國成都
 預計開業：2026年第四季
安納塔拉品牌於中國四川的首家度假據點將在明年第四季見客，酒店坐落於壯麗的西嶺雪山山脈之中，距離成都市中心約90分鐘車程，為旅客提供沉浸式山居奢旅體驗。酒店規劃150間客房與套房，房間皆可欣賞開闊的山景。並設有包括滑雪、健行及自然步道探索等活動，適合熱愛自然與冒險的旅人下榻。 

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲穆魯拉巴海灘安凡尼酒店擁有180間客房。
澳洲
穆魯拉巴海灘安凡尼酒店 (Avani Mooloolaba Beach Hotel) - 澳洲陽光海岸
 預計開業：2026年第二季
距離穆魯拉巴金色海灘僅100公尺，穆魯拉巴海灘安凡尼酒店擁有180間客房，能愜意徜徉在海濱度假氛圍，並匯集三間餐廳與酒吧，其中位於12樓的現代澳式餐廳可俯瞰穆魯拉巴海灘、燈塔與玻璃屋山脈的遼闊景致。同時設有水療、健身中心和餐飲設施，適合喜愛海灘生活的旅客。

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲杜拜市中心安納塔拉酒店大廳。

中東與非洲
杜拜市中心安納塔拉酒店 (Anantara Dubai Downtown Hotel) - 阿拉伯聯合大公國杜拜
 預計開業：2026年第一季
全面翻新252間客房與套房後，位居杜拜市中心的安納塔拉酒店將以新姿態問世，開啟都市奢華旅宿的新篇章。酒店提供多樣化住宿選擇，包括現代風格裝飾的寬敞客房及同時擁有私人陽台與泳池的頂級套房，距離杜拜購物中心與哈利法塔僅10分鐘車程。

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲安納塔拉卡富埃河帳篷營地酒店。

安納塔拉卡富埃河帳篷營地酒店 (Anantara Kafue River Zambia Tented Camp) - 尚比亞卡富埃國家公園
 預計開業：2026年第二季
酒店位於尚比亞最大、具生態多樣性的卡富埃國家公園內，全新推出豪華露營設施，營地共設10間別墅，包括一座面積達400平方公尺的總統別墅，以及三間架高14公尺、視野遼闊的地平線露台套房，方便觀察獨特的野生動物，活動囊括由專家帶領的驅車觀獸、河道生態觀察等，深深吸引各地自然愛好者與冒險旅行者。

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲馬斯開特生活緹沃麗酒店。

馬斯開特生活緹沃麗酒店 (Tivoli La Vie Muscat Hotel) - 阿曼馬斯開特
 預計開業：2026年第二季
緹沃麗酒店及度假村品牌正式登陸阿曼，擁有79間精緻客房和100間服務式公寓，設計靈感源自阿曼深厚的文化底蘊與現代設計，館內匯集三家特色餐廳，其中位於屋頂的SEEN餐廳及酒吧尤為亮眼，黃昏時分可眺望城市天際線。

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲巴林比拉傑阿爾賈紮耶爾緹沃麗度假酒店。

巴林比拉傑阿爾賈紮耶爾緹沃麗度假酒店和安凡尼度假酒店 (Tivoli and Avani Bilaj Al Jazayer Bahrain Resorts) - 巴林比拉傑阿爾賈紮耶爾
 預計開業：2026年第四季
位於巴林的濱海新區，兩家新度假酒店提供阿拉伯風情的奢華體驗，皆有直通海灘的專屬通道、充滿活力的餐飲與酒吧場域、完善的康體設，成為該地的奢華度假新地標。

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲巴黎龐蒂厄香榭麗舍大街諾翰精選酒店。

歐洲
巴黎龐蒂厄香榭麗舍大街諾翰精選酒店 (NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées) - 法國巴黎
 已開幕：2025年11月1日
酒店位於香榭麗舍大街上，建築可追溯至1910年，在保留原有建築結構的風韻前提下，於今年完成設計與全面翻新，提供87間優雅客房，步行即可抵達凱旋門、大皇宮、協和廣場與愛麗舍宮等景點。 

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲萊切復興宮緹沃麗酒店。
萊切復興宮緹沃麗酒店 (Tivoli Palazzo Risorgimento Lecce) - 義大利萊切
 預計開業：2026年第二季
坐落於義大利歷史悠久的建築中，萊切復興宮緹沃麗酒店規劃45間高雅客房，設有屋頂酒吧，泳池、芳療室、土耳其浴室及設備齊全的健身房，提供結合文化與奢華的獨特體驗。 

▲美諾酒店集團公布2026年全新開幕與升級的酒店。（圖／業者提供）

▲馬爾他斯利馬諾翰精選酒店。
馬爾他斯利馬諾翰精選酒店 (NH Collection Sliema Malta) - 馬爾他斯利馬
 預計開業：2026年第四季
集團將於2026年底正式進軍馬爾他，全新開設的酒店座落於沿海小鎮斯利馬，擁有268間現代化客房與套房，將為地中海島國帶來全新的高級住宿選擇，步行即可抵達海濱步道、商店與當地餐館。

▲新加坡跨年煙火,建築師 John Portman 以「自然與幾何的平衡」打造新加坡烏節路泛太平洋酒店。（圖／新加坡旅遊局、新加坡泛太平洋酒店提供）

▲新加坡跨年煙火。（圖／新加坡旅遊局提供）

另外，若打算到新加坡跨年、過年，4月新開幕的萬態雨林悅榕庄是首選，延續度假村品牌的奢華與靜謐風格，融合在地自然景觀與現代設計美學，提供SPA、泳池與精緻餐飲，窗外即為蒼翠雨林景致。

▲3月亞洲雨林探險園（Rainforest Wild）正式開放；「新加坡海洋館」計畫於7月試營運,萬態雨林悅榕庄。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲萬態雨林悅榕庄。（圖／新加坡旅遊局提供）

另一間頗具特色的樟宜灣酒店（Changi Cove Hotel），前身為英殖民時期軍事建築，後轉化為兼具自然與人文記憶的旅宿空間，旅客入住後可漫步樟宜木板路或洛陽公園連道，沿著海岸線感受樟宜社區的閒適。

追求獨特住宿方式的旅人，位於郊區的House of Melissa，以海濱農莊概念打造，四周被綠意園景環繞，並提供多達25 種體驗活動，包括養蜂導覽、堆肥工作坊與紅樹林獨木舟探險，讓旅客能深刻貼近自然的節奏。若嚮往永續理念與安靜放鬆的住宿環境，Tiny Away 則是理想選擇，品牌以「融入自然」為核心精神，在全球打造逾400間可移動的微型屋。

▲新加坡跨年煙火,建築師 John Portman 以「自然與幾何的平衡」打造新加坡烏節路泛太平洋酒店。（圖／新加坡旅遊局、新加坡泛太平洋酒店提供）

▲建築師John Portman 以「自然與幾何的平衡」打造新加坡烏節路泛太平洋酒店。（圖／新加坡泛太平洋酒店提供）

期望在市中心也能感受自然氣息的旅客，則可考慮新加坡烏節泛太平洋酒店，酒店大廳與公共空間運用大量自然光、木質調與綠色植栽，由建築師 John Portman 以「自然與幾何的平衡」為靈感設計，營造出流動而和諧的氛圍。

關鍵字： 奢華旅宿 夢幻旅宿 飯店旅宿 星級旅館 度假旅館 國外特色

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

推薦閱讀

開心果奶油夾心餅只有東京車站能買到

開心果奶油夾心餅只有東京車站能買到

新莊「尤協豐豆干店」歇業

新莊「尤協豐豆干店」歇業

美諾集團全球新開14家飯店

美諾集團全球新開14家飯店

「好市多黑五」第2波優惠懶人包

「好市多黑五」第2波優惠懶人包

訂房網黑五優惠住宿6折、機票85折起

訂房網黑五優惠住宿6折、機票85折起

碧潭水豚人偶見面會、雞蛋糕假日限定

碧潭水豚人偶見面會、雞蛋糕假日限定

高雄武廟40年手工米食老攤！

高雄武廟40年手工米食老攤！

台人衝日本「機票超難訂」　業者感動曝現況

台人衝日本「機票超難訂」　業者感動曝現況

橫濱牛排12月台中台北再展2家新店

橫濱牛排12月台中台北再展2家新店

快訊／全聯聲明澄清「標價疑慮」　將全面改電子價卡

快訊／全聯聲明澄清「標價疑慮」　將全面改電子價卡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

橫濱牛排12月台中台北再展2家新店

萬華超低調「105歲」最中餅老店！

三麗鷗明星派對「5大展區免費逛」

陽明山仙境半日遊　落羽松、芒草正美

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

全台三井Outlet「超人力霸王聖誕趴」

Mister Donut耶誕甜甜圈+義式「波波隆尼」明開賣　限時買6送2

八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

熱門行程

最新新聞更多

開心果奶油夾心餅只有東京車站能買到

新莊「尤協豐豆干店」歇業

美諾集團全球新開14家飯店

「好市多黑五」第2波優惠懶人包

訂房網黑五優惠住宿6折、機票85折起

碧潭水豚人偶見面會、雞蛋糕假日限定

高雄武廟40年手工米食老攤！

台人衝日本「機票超難訂」　業者感動曝現況

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366