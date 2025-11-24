ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
王品強鍋季12/1登場　5大鍋物品牌消費抽萬元金飾

▲王品強鍋季回歸，活動期間只要消費就有機會抽中價值萬元999純金火鍋金飾。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

普發一萬元今天開放郵局現領，王品強鍋季趁勢推年終優惠，12月1日至明年1月31日到5大鍋物品牌消費，就有機會抽中價值萬元金飾。另外還能透過王品瘋美食集章活動，可兌換800元開鍋金、頂級和牛套餐5折吃鍋券。

王品5大鍋物強鍋季邁入第3年，12月1日至明年1月31日活動期間，只要到5大鍋物消費（聚、青花驕、和牛涮、向辣、尬鍋），有機會抽中市價萬元的999純金火鍋金飾。

▲瘋美食App集章活動可領800元開鍋金，獲得5折雙人套餐吃鍋券等好禮。（圖／王品集團提供）

強鍋季活動期間，瘋美食來換禮物年終加菜討吉利，消費內用2客指定套餐贈品牌限定好菜1份，像是聚日式火鍋送鮮蝦、向辣送生食干貝、青花驕贈招牌特色綜合丸，和牛涮的鯛魚燒與尬鍋的鹹酥雞都能免費吃。

此外，年底前還有瘋美食App集章活動，集滿2個徽章即可領1200元年終紅包（10張120元折價券），最高集滿15枚徽章，可兌換「聚」雙人瀑布指定套餐、「青花驕」雙人青花宴、「和牛涮」頂級和牛套餐5折吃鍋券。

▲身分證字號同時有「2」跟「9」，餐廳送100隻蝦。（圖／高雄美食地圖提供）

另外，在高雄、屏東都有分店的「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」，以壽星專屬的「生日快樂肉瀑布」聞名，幾歲就送幾片肉。慶祝高雄青年店開幕，年底前再推出身分證字號優惠，只要對中「2」或「9」，就送50隻蝦，如果同時擁有這兩數字，100隻免費吃。

想參加此活動的民眾，須前一天打電話訂位告知，讓業者提前備料，同時1桌限用1張身分證，且整桌要配合低消，兌換50隻蝦為1500元，100隻蝦為2000元，僅限高雄青年店、博愛店與文山店適用。

