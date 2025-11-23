東京赤坂變身霍格華茲！朝聖哈利波特舞台劇　魔法咖啡廳喝下午茶

▲東京赤坂是亞洲唯一能欣賞舞台劇《哈利波特與被詛咒的孩子》的地方。（圖／主辦單位提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

哈利波特迷看過來！位於東京的「TBS赤坂 ACT劇場」，是亞洲唯一可以欣賞舞台劇《哈利波特與被詛咒的孩子》的地方，現在官方宣佈，舞台劇將於2026年底落幕，粉絲可要把握機會造訪東京，欣賞舞台劇、在官方咖啡廳享受下午茶、逛周邊商店，車站周邊也有哈利波特造景，讓粉絲在赤坂就能待上一整天。

▲▼舞台劇《哈利波特與被詛咒的孩子》可以親眼看到各種魔法效果在眼前呈現。

舞台劇《哈利波特與被詛咒的孩子》自 2022 年於TBS赤坂 ACT劇場首演以來便話題不斷，赤坂也隨之成為日本國內外哈利波特迷必訪的聖地。今年起劇場內更導入繁體中文字幕機，讓台灣觀眾也能零障礙融入劇情，不過主辦單位表示，《哈利波特與被詛咒的孩子》將於2026年12月27日（日）正式落幕，想看可要把握機會。

而舞台劇最大看點，是「每五分鐘出現一次」的沉浸式魔法特效，舉凡場景變換、漂浮咒語、瞬間移動、魔杖火焰等魔法，都真實地展現在觀眾的面前，門票目前可透過旅遊電商Klook事先購買。

▲官方紅色咖啡廳「Harry Potter Café」。

▲赤坂站還能看到大型時光器裝置。

除了舞台劇本身，赤坂周邊也是亮點十足。從地鐵千代田線「赤坂站」出站，便能看見重現霍格華茲移動樓梯與大型時光器的裝置，還能瞥見角色剪影；街角則有顯眼的紅色咖啡廳的「Harry Potter Café」，以及官方商店「Mahou Dokoro」，讓整個赤坂變成真實版魔法世界，等待粉絲來沉浸式體驗。

▲複合型設施東京中城 (Tokyo Midtown）每年聖誕節燈海也已經點亮。

赤坂也是結合住宿、購物、觀光的熱門地點，其中複合型設施東京中城 (Tokyo Midtown）每年冬天都會有浪漫的聖誕燈海能欣賞，今年燈海已經點亮，可以欣賞宛如置身宇宙星河中的花園燈海，並有真正的杉樹打造全新聖誕樹，在夜晚散發金色光芒，旅客也可以漫步「光之散步道」之間，在東京感受夢幻且璀璨的節慶氛圍。

