Buffet優惠整理包　凱撒集團這3家「平日用餐買一送一」

▲凱撒集團北部3家飯店自助餐「平日用餐買一送一」。（圖／記者黃士原攝）

▲凱撒集團北部3家飯店自助餐年底前，平日用餐可享買一送一。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

歲末年終步入聚餐旺季，各大飯店與餐飲業者紛紛祭出超殺優惠搶攻商機！凱撒集團旗下3家飯店自助餐推出「平日兩人同行買一送一」，台南晶英酒店全新港點吃到飽、台北士林萬麗酒店也祭出「四人同行一人免費」，讓民眾吃美食又能省荷包。

凱撒飯店集團

凱撒飯店歲末回饋日前登場，北部飯店主打餐飲優惠，台北凱撒、台北凱達與台北新板希爾頓自助餐（Checkers、百宴自助餐廳、悅·市集），一同推出「平日用餐兩人同行買一送一」活動（12/31截止），再加贈300元餐飲抵用券。而板橋凱撒蓮花餐廳則是平日單筆消費滿2000元即可現折1000元，周一至周二南洋料理點菜吃到飽，享第二位半價優惠。

▲台南晶英港式早午茶吃到飽年底前4人同行1人免費。（圖／台南晶英提供）

台南晶英

台南晶英酒店推出全新「府城茶樓」港式早午茶吃到飽，現場由服務人員推著復古港式點心推車穿梭桌間，供應熱氣蒸騰的鮮蝦餃、柱侯炆鳳爪、豉汁蒸排骨、珍珠丸與黃金流沙包等港式點心。餐檯上更備有各式熱炒與現煮料理，包括蟹粉海鮮豆腐煲、鹹魚雞粒豆腐煲、砂鍋紅燒牛腩煲，合計超過50道料理無限供應。歡慶開幕，即日起至12月31日，四人同行主廚招待一人免費，兩人以上同行也能享有每位780元的嚐鮮價。

▲台北士林萬麗酒店的士林廚房在花展期間下午茶時段四人同行一人免費。（圖／記者黃士原攝）

台北士林萬麗酒店

2025士林官邸菊展11月28日登場，台北士林萬麗酒店的士林廚房也推出限時優惠，11月28日至12月14日的周一至周五不但加開下午茶時段（原本只有周五至周日才有），還可以享有四人同行一人免費優惠（服務費另計），除了北海道生食級干貝、海膽沙拉、松葉蟹料理無限供應，多款手作蛋糕與甜點都能吃到飽。

▲12月31日前，豐FOOD海陸百匯平日下午餐4人同行1人免費。（圖／豐FOOD提供）

豐FOOD海陸百匯

秋冬微涼的午後，最適合與家人好友相聚，豐FOOD海陸百匯12月31日前推出限時優惠，平日下午餐四人同行一人免費，從現切牛排、片皮烤鴨、港式點心、異國料理、啤酒、哈根達斯通通吃到飽。

關鍵字： 美食雲 Buffet 優惠 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

李沐的「多重撞臉宇宙」XD 被說像柯佳嬿.Fumi阿姨.唐鳳

