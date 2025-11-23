ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

▲▼八曜和茶聯名哈根達斯推出「BAHA夢幻系列」。（圖／八曜和茶提供）

▲八曜和茶22日開賣「哈根達斯（Häagen-Dazs）」聯名系列飲品。（圖／八曜和茶提供）

記者蕭筠／台北報導

八曜和茶昨天開賣哈根達斯聯名系列飲品，「草莓冰淇淋白奶茶」銷量超乎預期，有10門市即將賣完，官方臉書緊急公告，呼籲消費者先致電門市詢問有庫存再去買。業者表示，預計25日才會恢復正常供應。

▲▼八曜和茶X哈根達斯聯名飲品「草莓冰淇淋白奶茶」開賣不到1天部分門市即將完售。（圖／翻攝八曜和茶臉書粉專）

▲八曜和茶X哈根達斯聯名飲品「草莓冰淇淋白奶茶」開賣不到1天部分門市即將完售。（圖／翻攝八曜和茶臉書粉專）

八曜和茶攜手哈根達斯推出冬季限定「BAHA夢幻系列」，主打的「八曜｜哈根達斯（草莓冰淇淋白奶茶）」，是以八曜極韻白奶茶加入草莓冰淇淋獨享杯，再放進草莓果泥增添果香，售價149元，昨日開賣就有部分門市即將賣光。

業者於臉書粉專發出最新公告，表示有10間門市因銷量超乎預期，今起恐會因售罄而暫停販售，預計11月25日下午2點後恢復供應。即將完售門市包括新北板橋館前、新北三重、新竹清大、新竹光復、台中福雅、台中一中、彰化鹿港、台南成功、高雄自強、高雄熱河，消費者先致電分店確認庫存狀況。

▲▼翰林茶館開賣全新夢幻飲品「星光藍珍珠奶茶」。（圖／翰林茶館提供）

▲翰林茶館本周開賣全新夢幻飲品「星光藍珍珠奶茶」。（圖／翰林茶館提供）

另外，翰林茶館本周也開賣全新冬季限定新品「星光藍珍珠奶茶」，以藍柑橘、蝶豆花調製出藍紫色澤，搭配珍珠烏龍奶茶，至11月30日前可享外帶優惠價59元（原價120元）、內用優惠價108元（原價188元），翰林茶館松山機場店、桃園機場店以及翰林茶棧台南民族店、東山休息站店未販售。

本周末適逢TWICE來台舉辦演唱會，為歡迎子瑜首次回台演出，翰林茶館也推出限時活動，今日凡憑演唱會門票或應援物（含手燈、衣服、娃娃、吊飾等），可至全台門市免費兌換星光藍珍珠奶茶1杯，每人限換1杯，送完為止。

