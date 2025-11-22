ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
超難預約「東京百年壽喜燒」隱藏大安區　同時吃到關東關西風味

▲橋山·壽喜燒。（圖／記者黃士原攝）

▲「橋山·壽喜燒」主打東京百年壽喜燒傳承手藝。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

隱身於台北大安區巷弄的「橋山·壽喜燒」，雖然去年才開幕，但主打東京百年壽喜燒傳承手藝，又能同時享有關東、關西兩種風味，成為饕客口耳相傳的預約困難名店，目前1月上旬前訂位已滿。

▲橋山·壽喜燒。（圖／記者黃士原攝）

▲關西壽喜燒會先撒上琥珀色三溫糖進行炒糖。（圖／記者黃士原攝）

▲橋山·壽喜燒。（圖／記者黃士原攝）

▲肉片以小火緩緩煎烤後，再倒入壽喜燒醬汁。（圖／記者黃士原攝）

▲橋山·壽喜燒。（圖／記者黃士原攝）

▲肉片可沾著蛋黃食用。（圖／記者黃士原攝）

2024年開幕的橋山壽喜燒，承襲自日本東京·人形町百年名店的技法，但又能同時享有關東、關西兩種風味，開始用餐後，服務人員會先在炙熱的鑄鐵鍋上，先輕抹一層牛油，撒上琥珀色三溫糖進行炒糖，隨著高溫融化，散發出焦糖香氣，接著把肉片以小火緩緩煎烤，讓梅納反應與香氣層層堆疊，再倒入壽喜燒醬汁，這是屬於關西風味，可搭配白飯或沾著蛋黃食用。

▲橋山·壽喜燒。（圖／記者黃士原攝）

▲擺滿綜合菜盤後，同時倒入自製昆布水、壽喜燒醬汁。（圖／記者黃士原攝）

▲橋山·壽喜燒。（圖／記者黃士原攝）

▲關東風味的涮煮肉片。（圖／記者黃士原攝）

當客人在享用主食時，服務人員同步烹煮關東風味的壽喜燒，先將「綜合菜盤」裡的日本大蔥、蒟蒻絲與日本鱈寶等等，依序放進鍋裡，同時倒入自製昆布水、壽喜燒醬汁，以小火慢煮，讓各種食材吸收醬汁味道，最後才是涮肉片，最後再讓客人慢慢享用其他配料。

▲鮭魚卵豆腐。（圖／記者黃士原攝）

除了主食與綜合菜盤，套餐還有雙前菜，「紀州梅愛玉干貝」清爽開胃，以水雲醋為底，層層鋪上鮭魚卵、愛玉與炙燒生食級干貝，最後淋上紀州梅與米醋的特製醬汁，並以奢華魚子醬點綴；「鮭魚卵豆腐」入口能嚐到芙蓉豆腐的細滑綿嫩，搭配色澤晶亮的鮭魚卵與蘋果丁的微酸果香。

▲爆量極上雲丹丼。（圖／記者黃士原攝）

▲爆量極上雲丹丼。（圖／記者黃士原攝）

▲橋山·壽喜燒。（圖／記者黃士原攝）

▲松露香焰龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

迎接秋季，橋山還特別推出單點奢華版「爆量極上雲丹丼」，大份量適合6人共享，即日起至2026年1月31日限期供應，特價4680元（原價5980元），特製醋飯鋪上海量鮭魚卵，專人桌邊海膽秀服務，豪氣放上整盒日本海膽，直接把視覺感拉滿。喜愛海鮮的消費者可加點「松露香焰龍蝦」，鮮活波士頓龍蝦以奶油、大蔥燒烤，松露香氣滿嘴噴香，套餐加價購1499元。

橋山壽喜燒位於台北市大安區瑞安街的巷弄裡，外觀有著純白清水模外牆與木格柵門面，勾勒出濃厚日式美學，店內以「靜與距」為設計核心，獨立包廂與柔和燈光營造溫潤氛圍，寬敞桌距讓人能專注於鍋中湯香與肉韻。雖然去年才開幕，但已成為預約困難名店，目前1月上旬前訂位已滿。

▲橋山·壽喜燒。（圖／記者黃士原攝）

▲「日本橋海鮮丼辻半」延續「層次吃法」的餐食設計構想，全新推出的「鮟鱇魚饗宴」。（圖／記者黃士原攝）

「日本橋海鮮丼辻半」延續「層次吃法」的餐食設計構想，全新推出的「鮟鱇魚饗宴」，將鮟鱇魚透過前菜、唐揚、鍋物料理呈現出「一魚三吃」，冷前菜「鮟鱇魚肝醋物」，口感滑嫩細膩的鮟鱇魚肝搭配著紫洋蔥、柚子橘醋醬；熱前菜「唐揚鮟鱇魚」以唐揚方式料理，口感類似龍蝦；「鮟鱇魚鍋物」以辛味噌作為湯底，帶點微辣、奶香。

