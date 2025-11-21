桃園華泰聖誕村點燈！20公尺「飄雪聖誕樹」能穿越　逛37攤市集

▲桃園「華泰名品城聖誕村」今（21日）開村，夜間19:45施放煙火湧進眾多人潮。（圖／網友walter_ts提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／桃園報導

桃園「華泰名品城聖誕村」今（21日）正式點燈開村！今年三大展區打造沉浸式拍照場景，其中二期廣場的20公尺巨型聖誕樹最吸睛，不只能從外部欣賞，還能走進樹心，抬頭觀賞「懸掛」高處的聖誕老公公。即日起至明年元旦，每天加碼「聖誕樹飄雪秀」，逛街之餘就能感受濃郁節慶氣氛。

▲▼一期以華泰大飯店集團發想，打造出 70、80 年代風格的聖誕飯店造景。（圖／記者彭懷玉攝）





一期-Gloria Xmas Hotel

從高鐵站走入一期，縈繞濃厚的美式懷舊風格。場景由華泰名品城母集團-華泰大飯店集團發想，以集團「從飯店起家」的故事為主軸，打造出 70、80 年代風格的聖誕飯店造景。胡桃紅旋轉大門、巨型燈泡招牌、小矮人樂隊、金色行李推車、飯店鑰匙櫃檯，到復古電梯等元素，一一復刻進現場。

▲▼胡桃紅旋轉大門到復古電梯等元素，一一復刻進現場。（圖／記者彭懷玉攝）





其中「復古電梯」最受 Z 世代歡迎，按下拍照鍵就能拍出大片感；電梯外，也陳列華泰大飯店集團過往在飯店與餐飲領域的歷史照片，讓造景更具故事層次。

▲▼高20公尺「雪白聖誕樹」閃亮登場，民眾可直接穿越走入樹心。（圖／記者彭懷玉攝）





二期-20公尺「飄雪穿越聖誕樹」

走到第二期廣場，高20公尺「雪白聖誕樹」閃亮登場，民眾可直接穿越走入樹心。抬頭一看，聖誕老公公正在高空忙送禮，搭配燈光、煙霧、音樂與華泰特製耶誕香氛，營造出如置身歐洲的奇幻氛圍。

▲走進樹心內，聖誕老公公懸掛在高空。（圖／記者彭懷玉攝）



每天 16:30 至 20:00，整點與半點將上演「聖誕樹飄雪秀」，雪花隨音樂紛飛，浪漫滿分，是今年不可錯過的拍照點。

▲三期以桃金色系聖誕樹環繞中央舞台，打造歡樂熱鬧的「百老匯聖誕舞台」。（圖／記者彭懷玉攝）



三期-百老匯聖誕舞台

三期以桃金色系聖誕樹環繞中央舞台，打造歡樂熱鬧的「百老匯聖誕舞台」。每周六將舉辦「紅鼻子馬戲團」聖誕大遊行，為園區帶來更多節慶氣氛。

▲正宗德國熱紅酒、愛威鐵盒餅乾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼今年共匯集 37 攤異國美食與應景療癒小物，以美食攤位為大宗；香草蛋糕舖、饗初糖葫蘆。（圖／記者彭懷玉攝）







Gloriday 聖誕市集

原汁原味的聖誕市集別錯過，今年共匯集 37 攤異國美食與應景療癒小物，以美食攤位為大宗。包括饗初糖葫蘆、旭日の炸、紅玉滿赤心雞蛋糕、香草蛋糕舖、BEEF CUP、八兵衛、暮初食茶、正宗德國熱紅酒、愛威鐵盒餅乾、大眼蝦等知名品牌。此外，還有香氛蠟燭品牌VANA、Case-Pro可客製化自己的手機殼。



現場提供市集地圖，民眾能一邊逛街、一邊吃喝或挑選交換禮物，為節慶增添滿滿儀式感。