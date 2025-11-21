新社花海正盛開！商圈推季節限定扭蛋體驗...帶動在地走讀

▲花季帶來的旅遊動線延伸到社區內，盼吸引遊客走進小店體驗在地風景。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中新社花海正值盛放季節，大片花田在山風中搖曳成層層色帶，吸引許多遊客沿著產業道路緩步前行。隨著人潮湧入，新社商圈也推出期間限定的「互動集點」活動，以扭蛋與盲盒的形式串連在地十家店家，讓旅客在賞花之外，也能走進社區、與地方產業有更直接的接觸。

「互動集點」活動自即日起登場，遊客在指定店家單筆消費滿一千元、加入商圈官方帳號後可獲得一點集章，集滿三點即可參加一次扭蛋。扭蛋內有商圈設計的「香菇王子」與「花仙子」限定徽章，分別以金、銀、紫三種款式呈現。徽章除具收藏性，亦可在十家合作店家折抵消費，金色可折抵一千元、銀色折抵五百元、紫色折抵一百元，形成旅遊與消費相互連動的機制。

今年參與的店家橫跨餐飲、農產、露營場域與伴手禮空間，包括小路露營區、明妮烘焙屋、菇菇熊、頭嵙山香菇、山沐斯達、知愛堂、又見一炊煙、阿亮香菇園、百菇莊與西月湖農園餐廳。商圈長期以「紫色故鄉‧幸福小鎮」為在地意象，近年逐步形塑為兼具旅遊、餐飲與休閒體驗的生活聚落，在花季期間尤顯熱絡。

新社區休閒農業導覽發展協會理事長呂崇榮表示，活動以更生活化的方式引導遊客深度走進在地小店，不僅提升商圈曝光，也讓旅客在賞花之餘多了互動式的參與感。他指出，此次集點活動結合市府推動的消費登錄措施，從遊程規劃到消費體驗都更具彈性，希望在花季期間帶來穩定人潮，讓地方產業在觀光高峰中獲得更平均的能見度。

活動將持續至12月14日。期間前往新社的遊客，不僅能欣賞花海，也能透過集點、扭蛋與徽章折抵的方式，更貼近在地日常，形成一段兼具風景與互動的旅行經驗。

