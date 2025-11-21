獨／台北東區最美咖啡廳「勺日」全數熄燈　創始店營業至12/15

▲勺日最後一家店12/15熄燈。（資料照／勺日提供）

記者黃士原／台北報導

有台北東區最美咖啡廳美譽的「勺日」，8月才收掉「忠泰樂生活店」與「新光Let's Go店」，昨天再公告目前僅剩的一家、同時也是創始店「日好空間店」也要熄燈，12月15日為最後營業日，也宣告這個品牌正式結束。

2021年開幕的勺日咖啡廳，創始店坐落於台北東區精華地段，由曾經設計隱世餐酒館以及獲得亞洲五十大酒吧Draft Land的「隱室工作室」操刀，運用溫潤的木質色家具搭配柔和米色調，規劃兩層樓80坪寬敞的室內大空間，打造韓系質感奶油系咖啡廳，大片落地窗的映襯綠蔭，就像是忙碌城市生活中的綠洲，因此有台北東區最美咖啡廳美譽。

▲勺日坐落於台北東區精華地段，運用溫潤的木質色家具搭配柔和米色調。（圖／勺日提供）

勺日主打餐點是可頌鬆餅，還推出全台首創的「可頌鬆餅堡」，以韓國爆紅的可頌鬆餅為主角，將可頌鬆餅幻化成鹹食主角，外脆內軟口感搭配滿足感份量的豐富餡料，一口咬下所有食材堆疊出層次感。

▲勺日「忠泰樂生活店」已於8/31歇業。（圖／勺日咖啡廳提供）

2023年勺日分別開出「忠泰樂生活店」與「新光Let's Go店」，不過才經過兩年多，2家門市同時在8月31日結束營業，而品牌昨日再公告，勺日咖啡僅剩的「日好空間店」因租約到期，12月15日為對外最後營業日，熄燈前內用消費並出示手機會員畫面，即贈送美式咖啡1杯，店內選物商品任選兩件6折，3件以上5折。

▲「TOK盡興食光」裕隆城店11月3日起進行改裝，未來將以「TOK牛排屋」跟大家見面。

另外，勺日姊妹品牌「TOK盡興食光」汲取東北亞跟東南亞的料理特色，並與西式餐酒融合出「新亞洲料理」，不過品牌近期也有變動，先是裕隆城店11月3日起進行改裝，未來將以「TOK牛排屋」跟大家見面，大巨蛋店則將於11月30日結束營業。