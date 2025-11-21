ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

獨／台北東區最美咖啡廳「勺日」全數熄燈　創始店營業至12/15

▲首創可頌鬆餅堡！東區奶茶色咖啡廳還有可麗露造型冰磚拿鐵。（圖／勺日提供）

▲勺日最後一家店12/15熄燈。（資料照／勺日提供）

記者黃士原／台北報導

有台北東區最美咖啡廳美譽的「勺日」，8月才收掉「忠泰樂生活店」與「新光Let's Go店」，昨天再公告目前僅剩的一家、同時也是創始店「日好空間店」也要熄燈，12月15日為最後營業日，也宣告這個品牌正式結束。

2021年開幕的勺日咖啡廳，創始店坐落於台北東區精華地段，由曾經設計隱世餐酒館以及獲得亞洲五十大酒吧Draft Land的「隱室工作室」操刀，運用溫潤的木質色家具搭配柔和米色調，規劃兩層樓80坪寬敞的室內大空間，打造韓系質感奶油系咖啡廳，大片落地窗的映襯綠蔭，就像是忙碌城市生活中的綠洲，因此有台北東區最美咖啡廳美譽。

▲勺日坐落於台北東區精華地段，運用溫潤的木質色家具搭配柔和米色調。（圖／勺日提供）

勺日主打餐點是可頌鬆餅，還推出全台首創的「可頌鬆餅堡」，以韓國爆紅的可頌鬆餅為主角，將可頌鬆餅幻化成鹹食主角，外脆內軟口感搭配滿足感份量的豐富餡料，一口咬下所有食材堆疊出層次感。

▲勺日「忠泰樂生活店」已於8/31歇業。（圖／勺日咖啡廳提供）

2023年勺日分別開出「忠泰樂生活店」與「新光Let's Go店」，不過才經過兩年多，2家門市同時在8月31日結束營業，而品牌昨日再公告，勺日咖啡僅剩的「日好空間店」因租約到期，12月15日為對外最後營業日，熄燈前內用消費並出示手機會員畫面，即贈送美式咖啡1杯，店內選物商品任選兩件6折，3件以上5折。

▲「TOK盡興食光」裕隆城店11月3日起進行改裝，未來將以「TOK牛排屋」跟大家見面。

另外，勺日姊妹品牌「TOK盡興食光」汲取東北亞跟東南亞的料理特色，並與西式餐酒融合出「新亞洲料理」，不過品牌近期也有變動，先是裕隆城店11月3日起進行改裝，未來將以「TOK牛排屋」跟大家見面，大巨蛋店則將於11月30日結束營業。

關鍵字： 美食雲 台北東區最美咖啡廳 勺日 熄燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

推薦閱讀

極千葉冬季進補　麻油雞羊肉爐無限供應

極千葉冬季進補　麻油雞羊肉爐無限供應

桃園華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」點燈

桃園華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」點燈

「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

新社花海正盛開　商圈推季節限定扭蛋體驗

新社花海正盛開　商圈推季節限定扭蛋體驗

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺

浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺

過年去日本更便宜！明年第1季「團費合理價」公布　

過年去日本更便宜！明年第1季「團費合理價」公布　

台中最美聖誕燒肉店回歸！

台中最美聖誕燒肉店回歸！

繼光香香雞「買1送1」只有8天　全新「寄雞」免費多吃2份

繼光香香雞「買1送1」只有8天　全新「寄雞」免費多吃2份

台中花毯節2週破200萬人次　把握倒數9天參觀

台中花毯節2週破200萬人次　把握倒數9天參觀

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

台北東區最美咖啡廳「勺日」全數熄燈

陽明山「楓樹、銀杏轉黃」　茶梅綻放

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

桃園仙草花節11/22登場！最美花期曝

「山谷燈光節」11/29開跑　亮點先看

「甜點界香奈兒」草莓季12/1登場

中壢「499元甜點吃到飽」太狂！

「客美多」進駐台北民生社區11/24試營運

熱門行程

最新新聞更多

極千葉冬季進補　麻油雞羊肉爐無限供應

桃園華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」點燈

「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

新社花海正盛開　商圈推季節限定扭蛋體驗

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺

過年去日本更便宜！明年第1季「團費合理價」公布　

台中最美聖誕燒肉店回歸！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366