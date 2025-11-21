ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
神戶夢幻劇場型水族館！必拍光影藝術+球形水槽　還能屋頂看夜景

▲▼神戶劇場型水族館Aquarium×Art átoa。（圖／業者提供）

▲神戶劇場型水族館「Aquarium×Art átoa」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

到神戶玩想要拍美照又想認識海洋生物，那就不能錯過位於神戶港的劇場型水族館「Aquarium×Art átoa」（以下簡稱átoa）。結合水族館、數位藝術與舞台美術，打造8大展區，透過光影藝術變化，讓人彷彿走進萬花筒中。

▲▼神戶atoa水族館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神戶átoa水族館外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼神戶劇場型水族館Aquarium×Art átoa。（圖／業者提供）

▲▼「MIYABI / 光與影」區展運用光影藝術展現日本四季與侘寂美學。

▲▼神戶劇場型水族館Aquarium×Art átoa。（圖／業者提供）

átoa水族館於2021年開幕，建築外觀以後現代藝術設計，館內運用數位影像技術與藝術融合，打造成8大主題展區。其中最受歡迎的就是「MIYABI / 光與影」區，整座空間透過光影變化、造景，以及悠遊在玻璃地板下與透明水缸中的100尾錦鯉，展現日本四季變化和侘寂美學，且光影效果也會隨著季節變換，讓旅人每次來都能感受新意。

▲▼神戶atoa水族館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「PLANETS / 神奇的星球」擁有日本最大的球形水族箱。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／業者提供）

▲▼神戶劇場型水族館Aquarium×Art átoa。（圖／業者提供）

而「PLANETS / 神奇的星球」則擁有日本最大的球形水族箱，每10分鐘就有雷射燈光秀，讓人彷彿一秒置身宇宙星河中；「MARINE NOTE / 生命的震動」同樣以巨型橢圓形水族箱吸引旅客的目光，整座展間宛如置身深海之中，周邊被各種魚群環繞，同樣是高人氣拍照打卡展區。

▲▼神戶劇場型水族館Aquarium×Art átoa。（圖／業者提供）

▲▼結合閱讀與海中生物展示的「FOYER」區。

▲▼神戶劇場型水族館Aquarium×Art átoa。（圖／業者提供）

「FOYER」展區則於2024年重新翻新，新增能提供親子一起閱讀的「atoa LAB」區域，放置約2500本書籍，在書架之間也有不同水族箱，讓旅客能近距離觀察不同魚類樣貌。

▲▼神戶劇場型水族館Aquarium×Art átoa。（圖／業者提供）

▲開放式屋頂可以遠眺神戶港風光。

▲▼神戶atoa水族館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能觀賞呆萌水豚。（圖／記者蔡玟君攝）

開放式屋頂區也別錯過！這裡設有室外展望台能遠眺神戶港灣風光，並有咖啡廳與座椅休息區提供旅人小憩片刻；在屋頂一隅也設有生態展示區，能觀賞呆萌水豚樣貌，以及聆聽企鵝餵食解說。

▲▼日本神戶塔，神戶港。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神戶港塔去年整修重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

參觀完átoa後，旅客可以同時順遊神戶港周邊景點，包括於去年整修重新開放的「神戶港塔」，最大亮點是在5樓新增初次對外開放的「Brilliance Tiara Open-air Deck」，讓旅客能登上距離地面約100公尺高的屋頂展望區，360度欣賞港灣風景。

▲▼神戶馬賽克廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神戶臨海樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

神戶港塔旁的臨海樂園則結合觀景、美食、購物、娛樂等功能，可以搭乘摩天輪俯瞰，或帶著小朋友走訪麵包超人博物館；馬賽克廣場與一旁的umie百貨則有豐富的伴手禮、日系雜貨店、服飾店滿足購物樂趣，最後再找間餐廳，坐在戶外區邊用餐邊欣賞神戶港周邊風光，就是最推薦的一日行程安排。

