宜蘭馬告小旅行！明池湖畔賞落羽松　櫻花季入住送免費接駁、早餐

▲▼力麗馬告生態園區 明池湖，花蓮力麗華美達安可酒店，儷山林會館-日月潭館。（圖／力麗觀光提供）

▲力麗馬告生態園區內的明池落羽松美景。（圖／力麗觀光提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著秋意漸濃，宜蘭力麗馬告生態園區進入最美時節。力麗觀光從即日起至2026年2月27日為止推出特色小旅行提案，旅客可以漫步在明池湖畔欣賞落羽松，同時可以搶先規劃明年櫻花季節行程，來場被自然擁抱的山林假期。

▲▼力麗馬告生態園區棲蘭山莊歐式雙人套房。（圖／力麗觀光提供）

▲棲蘭山莊歐式雙人房。

力麗觀光即日起至2026年2月12日為止推出三天兩夜「馬告雙湯森旅」小旅行，旅客可以入住明池山莊，沿著明池畔漫步林中，享受湖光山色，午後在山林茶席中品飲大同鄉玉蘭茶佐以精緻茶點。隔天入住棲蘭山莊後，可搭乘接駁車前往鳩之澤溫泉，享受泡湯療癒身心。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／力麗觀光提供）

▲武陵農場櫻花季是每年春天最大盛會。

業者也搶先佈局明年櫻花季。武陵櫻花季是每年春天最大賞花盛會，力麗觀光也推出「武陵賞櫻住房專案」，即日起開放預訂。旅客可於2026年2月7日至27日期間入住棲蘭或明池山莊，並享有專屬接駁直達農場賞櫻，包括一晚住宿、門票與早餐，雙人成行每晚5764元起。

▲▼嘉義福容voco酒店。（圖／業者提供）

▲嘉義福容voco酒店單臥套房原本每晚3.6萬元，現在花1萬就能住2晚。（圖／業者提供）

嘉義最高酒店「嘉義福容voco」則從11月24日起至明年2月12日為止，推出3大住房專案，入住單臥套房2晚只要1萬元，或家庭旅客入住1晚，就送早、晚餐4人份。

嘉義福容voco此次3大住房專案最大亮點，就是原價每晚3萬6000元的單臥套房，現在1萬元就可入住2晚，還送隔日早餐，等於下殺1.39折。

▲▼嘉義福容voco酒店。（圖／業者提供）

▲家庭房。（圖／業者提供）

旅客也可選擇每天限量5間的「雙人度假組合」，入住高級客房連續兩晚，除了包括隔日早餐，加碼贈送一晚價值2000元的等值晚餐，可自由選在田園西餐廳享用半自助式晚餐，或於福粵樓品味粵式套餐。

家庭旅客則可選擇「四人一宿全餐專案」，入住高級客房2大床房型，除含翌日4客早餐，更附當日晚餐4客。可任選田園西餐廳1280元主餐一道，還能同步享受美、墨美食節的豐盛自助餐檯。

▲▼嘉義福容voco酒店。（圖／業者提供）

▲在館內餐廳用餐也有優惠。（圖／業者提供）

此外，即日起至12月31日為止，全館三間餐廳—Lobby Café、田園西餐廳、福粵樓—以及 Join’s Café & Bistro 酒吧 同步推出餐飲優惠。凡單次繳付訂金1萬元，即贈「福容家餐飲抵用券」3000元，可於明年1月31日前使用。

關鍵字： 飯店旅館 優惠快訊 宜蘭旅遊 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【罵到燒聲】某國「犯蠢重談貿易協議」　川普生氣大吼

