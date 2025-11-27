北海道二世谷必去3大滑雪場！盡情穿梭粉雪滑道　再住隱世奢華酒店

▲二世谷是世界知名滑雪天堂，上圖為二世谷格蘭比羅夫滑雪場。（圖／翻攝自ニセコ東急 グラン・ヒラフ臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

滑雪季節到來，許多人早已開始規劃這個雪季的滑雪假期。位於北海道的二世谷，少見的粉雪雪質造就聞名全球的滑雪天堂，更吸引許多奢華酒店進駐。《ETtoday新聞雲》就推薦當地3間滑雪場與奢華酒店，白天滑雪，晚上在房內享受泡湯、欣賞自然風光。

二世谷格蘭比羅夫滑雪場

「二世谷格蘭比羅夫滑雪場」位於北海道的活火山「NISEKO ANNUPURI（ニセコアンヌプリ）」的東斜面，也是當地規模最大的雪場。園區內共有22條雪道和13條纜車，從初階者到進階者在這裡都能享受滑雪樂趣，甚至有「家庭雪道」讓新手練習。

此外，在滑雪行程之外，周邊也有豐富多元的夜生活選擇，從異國料理、米其林餐廳到道地的日式美食通通找得到，還有便利商店與小型超市隨時可以補給。更棒的是，大部分店家都支援無接觸式感應支付，只要帶著 Visa 就能輕鬆付款，不必額外準備現金，讓整趟滑雪旅程更加輕鬆便利。

▲▼二世谷安努普利國際滑雪場擁有欣賞羊蹄山的最佳視角。（圖／翻攝自二世谷安努普利國際滑雪場臉書專頁）

二世谷安努普利國際滑雪場

「二世谷安努普利國際滑雪場」位於安努普利山，共有13條雪道與6座纜車，這裡的特色是相較於其他滑雪場難度稍低，更適合全家一起造訪，且這裡擁有欣賞北海道名山「羊蹄山」的最佳視角，一邊滑雪邊欣賞山景也是獨特享受之一。此外，這裡也提供夜間滑雪，共有4條新手到中級的雪道可以體驗，且加上晚上人潮較少，更能感受滑雪樂趣。

▲二世谷HANAZONO滑雪場。（圖／翻攝自二世谷HANAZONO滑雪場官網）

二世谷HANAZONO滑雪場

「二世谷HANAZONO滑雪場」不僅擁有遼闊雪道適合不同等級的雪客，這裡也設有「HANAZONO PARK」可以練習跳躍和滑雪技巧，無論是單板或雙板都能使用。此外，喜歡滑雪的人一定要報名園區提供「粉雪專業教練團」體驗，在專業教練帶領下，依據滑雪者的等級到相應的滑道滑雪之餘，更可以在正式對外開放營業前1小時搶先滑雪，感受還沒有人滑過的粉雪魅力。

▲▼北海道二世谷花園柏悅酒店。（圖／業者提供）

二世谷花園柏悅酒店

二世谷花園柏悅酒店於2020年開幕，是位於北海道的國際級五星酒店，全館共有超過100間客房、包括28間套房，所有客房都設有大片落地窗景，將有「北海道富士山」之稱的羊蹄山和安努普利山脈景觀盡收眼底，部分套房更擁有半露天溫泉風呂，享受徜徉在壯闊自然風光中泡湯樂趣、療癒身心。

酒店更擁有豐富公共設施，包括SPA、溫泉游池和11間餐廳，運用北海道在地食材，呈現川菜、粵菜、義式料理、爐端燒、鐵板燒等多元化料理，並設有酒吧讓旅客能享受微醺時光。此外，酒店緊鄰「二世谷HANAZONO滑雪場」，車程僅2分鐘就到，對滑雪客來說相當方便。

▲北海道二世谷即將開幕的隱世奢華酒店「Chalet Ivy Weiss」。（圖／業者提供，下同）

▲所有客房均享有大面落地窗景。

Chalet Ivy Weiss

二世谷今年冬天全新開幕的精品度假酒店「Chalet Ivy Weiss」，坐落於北海道二世谷 Hanazono Weiss 區、海拔約 450 公尺的靜謐山巔，全館設有87間客房，每間客房均享有大面落地窗景，飽覽羊蹄山與二世谷群峰全景，享受被山林綠意環抱的獨特體驗，並設有天然湧泉溫泉池與滑雪板裝備專用置物櫃。

飯店設有一間餐廳、兩間Lounge與一間酒吧。餐廳「The Haruka」以北海道當季食材入饌，從器皿到擺盤皆呼應山林意象；酒吧「Bar 450」蒐羅精選北海道威士忌、葡萄酒與精釀啤酒，並以在地素材創作原生調酒。

▲館內也設有能飽覽山景的大浴場。

大廳Lounge是一處全日空間，適合長坐閱讀或與友人相聚；位於8樓的「雲海 Lounge」，則將群山納入窗景，旅客能在此欣賞雲海、山景並小酌一杯。此外，館內設有引進天然泉脈的大浴場、360度屋頂星空天台與山景健身房，讓旅客能遊走在不同空間中，享受酒店提供細膩服務與窗外絕景。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼麗思卡爾頓東山二世谷酒店。（圖／業者提供）

麗思卡爾頓東山二世谷酒店（The Ritz-Carlton Reserve）

號稱「全世界的屋頂」，全球僅不到10間的超奢華旅宿品牌「麗思卡爾頓隱世酒店（The Ritz-Carlton Reserve）」，其中一間就在北海道二世谷。

麗思卡爾頓東山二世谷酒店於2020年開幕，全館僅有50間客房，設計概念引用自日本諺語「花鳥風月」，意為轉瞬即逝的自然之美，從石材牆面、長絨地毯到織品上的櫻花圖樣，展現四季風雅，近年也獲得「米其林一星鑰」認證。

每間客房均設有大片落地窗景，將窗外四季風光盡收眼底；酒店更設有天然湧泉，讓旅客可以泡湯、療癒身心。二世谷麗思卡爾頓隱世酒店的地理位置也得天獨厚，門口即是通往二世谷安努普利國際滑雪場的纜車站，對滑雪客來說相當方便。

冬季滑雪行程越來越熱門，尤其是在二世谷 HANAZONO、Grand Hirafu、安努普利滑雪場周邊，奢華飯店如花園柏悅、Chalet IvyWeiss、麗思卡爾頓隱世酒店更是一房難求。無論你準備奔向二世谷粉雪、入住景觀奢華飯店，或享受北海道獨有的美食旅程，在日本旅遊消費超便利，不論是交通轉乘或渡假村內都可使用Visa 享受即時匯率與海外回饋，甚至滑雪場內租借器具也相當方便。

現在使用Visa 訂飯店、機票或預約餐廳能享最高20%折扣,搭配北海道粉雪季、聖誕跨年與寒假旺季，不但省荷包，又能住得好、滑得爽。今年冬天，帶上行李一起奔向世界最美的粉雪天堂吧！

選日本旅遊刷卡優惠懶人包，讓今年的滑雪季更省、更享受

1.日本優惠總覽

專屬連結:https://lihi1.com/6tulz



2. Trip.com

刷Visa享機票、飯店輸入指定優惠碼，折扣高達$2,000(2026/3/31前)

專屬連結:https:/lihi.cc/meXQu

3. Agoda

刷Visa 無限卡預訂全球4星級及以上飯店可享8折優惠(2025/12/31前)

專屬連結:https://lihi.cc/7AVDt

4. TableCheck

使用Visa於東京、京都、大阪等40間精選餐廳，最高享9折優惠(2025/12/31前)

專屬連結:https://lihi.cc/czc1

5. Hotels.com

刷Visa訂房，最高享92折優惠(2026/1/1前)

專屬連結:https:/lihi.cc/h8zRC