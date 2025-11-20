「客美多」進駐台北民生社區11/24試營運　咖啡優惠券現省180

▲客美多咖啡進駐台北民生社區，11/24試營運。（圖／客美多提供）

記者黃士原／台北報導

來自日本名古屋的「客美多咖啡」全台已有30多家分店，近期即將進駐台北民生社區，11月24日試營運，11月30日前原價1180元的咖啡券，特價1000元。

台北民生社區的圓環旁將多了一個新風景，來自名古屋的客美多咖啡正式進駐，帶來日本經典的「朝食文化」，店內裝潢承襲日本品牌風格，以木質調與柔和燈光營造出溫暖、舒適的氛圍。陽光灑落桌面，配上品牌經典的紅沙發，讓人能在這裡自在地享受每一杯咖啡的香醇與片刻寧靜。

▲客美多咖啡民生圓環店店內裝潢承襲日本品牌風格，以木質調與柔和燈光營造出溫暖、舒適的氛圍。（圖／客美多提供）

延續名古屋「點飲品送早餐」的特色，每日早上11點前點任一飲品，即可免費享用早餐，除了柔軟酥脆的吐司，還可任選紅豆泥、雞蛋沙拉或水煮蛋來搭配，近期更推出期間限定的芋泥口味。

除此之外，店內還有各式經典飲品與人氣甜點「冰與火」，讓顧客在享受美食的同時，感受客美多咖啡的獨特魅力。

▲客美多咖啡每日早上11點前點任一飲品，即可免費享用早餐，上圖為期間限定的芋泥口味。（圖／客美多提供）

客美多咖啡民生圓環店11月24日試營運，11月30日前推出咖啡券優惠，原價1180元，特價1000元，可兌換9杯指定飲品，無使用期限限制。

▲香酥滑嫩玉子磚三明治。（圖／晶華提供）

另外，繼東京代官山貴婦甜點「DOLCE TACUBO」之後，台北晶華酒店今日至12月31日邀請東京銀座三明治名店「Ginza Sand」來台客座，帶來4款店內熱賣品項、1款專為晶華打造的口味，除了可以在飯店的美食平台預購外帶，也可以在2樓上庭酒廊享用。

▲蒲燒鰻秘制美乃滋三明治。（圖／晶華提供）

2019年創立於東京銀座的「Ginza Sand」，是一家晚間限定的高級三明治專賣店，創辦人森本龍一於2005年從會員制酒吧起家，他觀察應酬與續攤文化盛行的日本，顧客在微醺之際特別喜歡溫暖又有飽足感的料理，於是鎖定深受客人喜愛的炸豬排三明治，並發展出不同口味。

▲A5和牛菲力三明治。（圖／晶華提供）

此次「Ginza Sand」美食客座活動將帶4款店內熱賣的三明治，分別是「香酥滑嫩玉子磚」、「A5和牛菲力」、「蒲燒鰻秘制美乃滋」、「紫蘇千層豚里肌」，以及特別為晶華研發的「波士頓龍蝦塔塔」。

