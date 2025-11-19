ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園「歐式聖誕車站」免費逛！復古列車、熊站長出沒　4亮點必拍

▲大江購物中心聖誕裝置即日起至1月6日登場。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園再添一處耶誕景點！中壢大江購物中心今年以「501號聖誕夢幻車站」為主題，打造沈浸式主題場景，從即日起至2026年1月6日於館內中庭展出，包括復古鐵道聖誕列車、互動式熊站長、歐風月台與節慶市集等4大亮點，逛街之餘還能美拍打卡。

▲復古鐵道聖誕列車、互動式熊站長、歐風月台等裝置，縈繞濃郁耶誕氣氛。

業者表示，今年以商場門牌命名的「501號聖誕夢幻車站」打造全新裝置。最大亮點是一樓中庭的大型聖誕列車裝置，以鮮紅色車身、金色燈飾與冬季雪松布景，車體後方還有巨型禮物盒，營造幸福氛圍。

▲▼復古風格的售票亭上的站牌與時刻表還原車站真實景象；櫃台內的「熊站長」會出現不同動作與畫面。

火車月台旁，設置一座復古風格的售票亭，上方的站牌與時刻表還原車站真實景象，使場景更完整，而在櫃台內亮相的「熊站長」穿著紅背心迎賓，只要按下互動按鈕，熊站長便會出現不同動作與畫面，隨機指引館內各店櫃介紹。

▲人氣快閃店「花甜」胖卡龍十分應景。

月台以歐洲車站為靈感，加入拱形紅磚結構、復古站燈、指標路牌與經典大時鐘等元素，並在月台上方的兩層大型電子時刻表顯示LAPUTA、NEVERLAND等目的地。此外，節慶快閃市集也少不了，今年有Magi Planet星球工坊、菓風小舖、花甜、花語烘焙工坊、蛋白工坊等人氣甜點品牌進駐。

▲節慶快閃市集今年有Magi Planet星球工坊、菓風小舖、花甜、花語烘焙工坊、蛋白工坊等人氣甜點品牌進駐。

而12月12日至14日將舉辦「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動，近300家品牌捐出新品，以一折起義賣，所得將協助桃園在地社福單位。

▲▼台茂聖誕樂園閃耀至2026年1月4日；12月25日迎來「聖誕煙火秀」，為活動做結尾。（圖／業者提供）

另外，台茂購物中心以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，打造粉紅浪漫氛圍的聖誕樂園，即日起閃耀至2026年1月4日，其中，以500隻粉色小熊環繞8公尺高聖誕樹最醒目，期間還規劃每日10場「光霧音樂秀」，12月25日迎來「聖誕煙火秀」，為活動做結尾。

