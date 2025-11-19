十鼓最新古埃及風「獸骨祭壇」亮相　還有魔法市集打造5魔域主題

▲台南十鼓文創園區推出最新創作場景「獸骨祭壇」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南奇美博物館明年將推出的埃及展，在全台掀起熱烈討論。而鄰近奇美的十鼓文創園區，近期也結合古埃及元素，推出全新創作場景「獸骨祭壇」，以「死亡與重生」為核心概念，加入古埃及祭儀、翼龍獸骨與冷暖光影交織，呈現兼具神祕與莊嚴的沉浸式奇幻空間。

▲▼「獸骨祭壇」為十鼓最新沉浸劇場場景。

「獸骨祭壇」為十鼓最新沉浸劇場場景，結合405件仿真獸骨、藍綠鬼火、石蠟油燈與巨型手工蜘蛛網，構築能量結界。中心由鴕鳥腿骨與象徵「沙漠之舟」的駱駝頭骨鎮守，懸掛於空中的翼龍骨架則象徵「天空之主」，見證生命輪迴。整體視覺以黑、白、金三色呈現古文明氛圍與現代藝術的融合。

而在這處空間中，使用的豺狼、牛、羊、駱駝、鱷魚、狐狸等動物部位的仿真骨件，每件皆重新編排為祭典故事的一部分；空間中也加入史前陶甕、陶鍋等細節，使場景更具考古美學。

▲▼台南十鼓第四屆「魔法屾林」市集明年2月登場。

同時，十鼓文創園區也宣布，在明年農曆春節前夕（2月7、8、13、14、15日連續兩周），由最擅長打造夢幻主題的屾屾市與十鼓文創園區聯手，打造第四屆「魔法屾林」市集。

今年的魔法市集將邀請超過200組國內外頂尖品牌化身魔法師，展售限定工藝、道具和魔法料理，結合亞洲唯一魔法拍賣會、頂尖占卜師與多組藝術團隊，邀請全台魔法師們穿戴好最能代表魔法世界的服飾一起來參與。

在此次活動中，預計將打造全台首場「魔幻螢光餐桌」，結合多重文化符碼和身心靈療癒，透過五感帶給旅客獨特用餐體驗。策展團隊也依據十鼓獨特的歷史建築地景，策劃5大魔域主題，包括花精靈村、魔法車站、魔法妖市森林、神隱部落，以及國際魔法道具街，讓探險者沉浸在這座魔法小鎮最深層的迷人魅力中。