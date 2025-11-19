ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中「山谷燈光節」11/29啟動　谷關先亮燈、梨山28米耶誕樹壓軸

▲「2025山谷燈光節」將自11月29日率先啟動谷關光環境。（圖／參山處提供）

▲「2025山谷燈光節」將自11月29日率先啟動谷關光環境。（圖／參山處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台中年末盛事「2025山谷燈光節」將自11月29日啟動，今年採雙主場形式，率先亮燈的谷關光環境從11月29日展至明年1月11日；備受關注、位於海拔近2000公尺的梨山耶誕樹則將在12月21日至明年1月25日登場。谷關公園、谷關遊客中心、梨山遊客中心及梨山觀景台等地皆布置燈飾，為山城增添節慶氣氛。

▲「2025山谷燈光節」將自11月29日率先啟動谷關光環境。（圖／參山處提供）

▲▼谷關公園主燈區亮相；石溪蝶語燈區展現谷關生態意象的奇幻光景。（圖／參山處提供）

▲「2025山谷燈光節」將自11月29日率先啟動谷關光環境。（圖／參山處提供）

谷關燈區分布於谷關公園、遊客中心周邊及東西橫貫公路牌樓，設計融入雪人、麋鹿、鬱金香等元素，「泡湯喔熊」主題燈為一大亮點。遊客中心前方的「石溪蝶語」燈區以曙鳳蝶與台灣油點草為靈感，呈現谷關生態意象；入口處則展出在地工藝師林春節創作的「謎樣山林」，展現原鄉特色。

▲2024山谷燈光節。（資料照／參山處提供）

▲▼2024「山谷燈光節」28公尺高耶誕樹及周遭光環境。（資料照／參山處提供）

▲2024山谷燈光節。（資料照／參山處提供）

梨山燈區以梨山賓館為核心，景觀台規劃「月臨星迎」燈景，賓館前設有「月亮星斗」與「蒲公英」裝置；遊客中心周邊以「魔法雪花」串連冰柱與造型燈，營造節慶氛圍。因圓環公共藝術工程，今年主燈改為賓館前兩棵高約28公尺的雪松，以冰柱燈與流星燈管打亮，成為「雲端上的耶誕樹」，期間每半小時有3分鐘音樂燈光秀。

▲2024山谷燈光節。（資料照／參山處提供）

▲2025山谷燈光節。（示意圖／參山處提供）
活動開幕29日將於谷關公園登場，邀請陳華、流浪盒子、卡尼特及泰雅原舞工坊表演；梨山點燈日則有李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及MIX山羊樂團演出。民眾走訪谷關與梨山賞燈、拍照之餘，不妨品嘗當地盛產的甜柿、雪梨與蜜蘋果，沈浸在冬季夜遊山城的浪漫。

2025山谷燈光節
谷關光環境：11月29日至115年1月11日
梨山光環境：12月21日至115年1月25日
谷關燈區每日點燈時間：16:30-21:30
梨山燈區每日點燈時間：16:30-21:00
(每半小時有3分鐘音樂燈光秀；12月31日跨年夜延長點燈至1月1日 00:30)

關鍵字： 台中旅遊 谷關旅遊 梨山旅遊 2025山谷燈光節

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

