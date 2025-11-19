ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
壽司郎與《褲褲兔》合作　聯名餐點送插卡、周邊加購價149元起

記者黃士原／台北報導

繼《寶可夢》後，壽司郎宣布與日本超人氣角色《褲褲兔》合作推出「粉紅派對」聯名活動，除了各式聯名餐點、周邊商品外，全台也有6家門市打造為派對主題店。

壽司郎與《褲褲兔》的聯名活動11月24日起至12月26日，全台壽司郎將推出4款聯名餐點組合，每款皆附贈角色插卡或設計小物，「褲褲兔鮪魚萩餅」搭配大臉造型插卡1張，「炙燒羅勒派對3貫組」搭配全身造型插卡1張，「粉紅派對拼盤」附贈盲袋壓克力鑰匙圈1個，「褲褲兔雙拼派對餐」送洋芋片夾1個。

除了聯名餐點，還有2款加購商品，11月24日首先登場的是「褲褲兔小物包」（限量20,000個），消費滿500元即可用149元帶回家，而12月8日上市的「褲褲兔絨毛卡套夾」（限量10,000個）加購價為250元。

12月1日起粉絲福利再升級，消費滿800元並在粉專按讚，就送「褲褲兔泡棉貼紙」1份，12月15日消費滿800元並在粉專按讚，即贈「褲褲兔磁鐵夾」1個。2款皆限量40,000份，不累贈。

活動期間，壽司郎同步打造6間《褲褲兔》期間限定主題店，民眾只要穿上最閃亮的粉色裝扮前往主題店用餐，與主題店內任一《褲褲兔》合照，分享至限時動態並標註@sushiro.tw及 @opanchu.usagi.hktw，即有機會抽中聯名T-shirt。

另外，藏壽司昨日宣布再推一系列哆啦A夢可愛爆表的限量周邊，透過連續3波滿額贈活動接力送出。壓克力立牌搶先在11月25日起登場，單筆消費滿1200元，並追蹤官方IG、加入LINE好友並綁定會員，就可免費獲得，共有4款造型，限量13,000個。

第2波要送的是圓盤，緊接著於12月2日開跑，共有2款設計，限量14,000個；滿額贈第3波則是12月9日開始，有2款束口袋要送大家，來收納小物或外出使用都超方便，限量14,000個。

