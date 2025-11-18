正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓　明年租約到期後歇業　

▲寂人甜食公告頂讓。（圖／算命的說我很愛吃提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

記者黃士原／台北報導

基隆「寂人甜食」坐擁正濱漁港的首排壯闊港景，是在地人都不一定知道的神秘景點。不過業者昨日公告，明年租約到期後，將隨之劃下句點，希望有人可以承接這個空間、內部營業設備及家具。

「寂人甜食」早期位於基隆崁仔頂魚市場大樓內，後來搬遷到正濱漁港旁，外觀與入口就像一般住宅，很難想像在2樓有家甜點店，店內以純白色系作為主視覺，質感擺設配上木質調的裝潢，加上室內空間採光良好，坐在窗邊還可見漁船進進出出，視野非常不錯。

▲店內最經典的戚風蛋糕系列。

寂人甜食在Google上擁有4.7顆星的高評價，是當地的人氣店家，不過業者昨日卻貼出頂讓公告，明年租約到期後，將隨之劃下句點，誠心希望有人可以承接這個空間，包含內部營業設備和家具，意者歡迎私訊聯繫。

頂讓消息傳出後，讓許多網友覺得可惜，有人說「以後要去哪裡吃這麼好的甜點」、「Why？嚇到」、「有新的生涯規劃？」、「我會想念你的」。有人則說「來基隆市區開吧」，但業者則是回覆「暫時不會再開店」。

▲丹丹漢堡大社店結束營業。（圖／翻攝臉書粉專）

另外，高雄連鎖速食店丹丹漢堡大社店開業35年，未料竟驚傳熄燈，業者昨日於臉書粉專發出結束營業公告，表示將營業至11月30日，盼大家持續支持鄰近的仁武店、橋頭店。公告發布後引起在地民眾哀號，直呼「天啊，沒辦法接受！」