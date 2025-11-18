ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓　明年租約到期後歇業　

▲▼坐擁正濱漁港海景咖啡廳。（圖／算命的說我很愛吃提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

▲寂人甜食公告頂讓。（圖／算命的說我很愛吃提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

記者黃士原／台北報導

基隆「寂人甜食」坐擁正濱漁港的首排壯闊港景，是在地人都不一定知道的神秘景點。不過業者昨日公告，明年租約到期後，將隨之劃下句點，希望有人可以承接這個空間、內部營業設備及家具。

「寂人甜食」早期位於基隆崁仔頂魚市場大樓內，後來搬遷到正濱漁港旁，外觀與入口就像一般住宅，很難想像在2樓有家甜點店，店內以純白色系作為主視覺，質感擺設配上木質調的裝潢，加上室內空間採光良好，坐在窗邊還可見漁船進進出出，視野非常不錯。

▲店內最經典的戚風蛋糕系列。

寂人甜食在Google上擁有4.7顆星的高評價，是當地的人氣店家，不過業者昨日卻貼出頂讓公告，明年租約到期後，將隨之劃下句點，誠心希望有人可以承接這個空間，包含內部營業設備和家具，意者歡迎私訊聯繫。

頂讓消息傳出後，讓許多網友覺得可惜，有人說「以後要去哪裡吃這麼好的甜點」、「Why？嚇到」、「有新的生涯規劃？」、「我會想念你的」。有人則說「來基隆市區開吧」，但業者則是回覆「暫時不會再開店」。

▲丹丹漢堡大社店結束營業。（圖／翻攝臉書粉專）

另外，高雄連鎖速食店丹丹漢堡大社店開業35年，未料竟驚傳熄燈，業者昨日於臉書粉專發出結束營業公告，表示將營業至11月30日，盼大家持續支持鄰近的仁武店、橋頭店。公告發布後引起在地民眾哀號，直呼「天啊，沒辦法接受！」

關鍵字： 寂人甜食 頂讓 歇業 結束營業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【美軍轟炸畫面曝】擊毀運毒船！21起空襲已奪80命

推薦閱讀

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

小田急「浪漫特快」將換新

小田急「浪漫特快」將換新

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸

清境農場獲第2屆觀光亮點獎雙獎項肯定

清境農場獲第2屆觀光亮點獎雙獎項肯定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

公主遊輪「2026、2027優惠」一次看

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

台北人氣水餃「巧之味」12/1漲價

宜蘭「裝甲車香腸攤」一定要電話預訂

山下智久IG限動曬牛肉麵店家曝光

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

小田急「浪漫特快」將換新

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366