小田急「浪漫特快」將換新！淡水藍車身、展望車廂　最快2029行駛

▲▼最新小田急浪漫特快列車。（圖／小田急電鉄株式会社提供）

▲最新小田急浪漫特快列車設計。（圖／小田急電鉄株式会社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

來往於東京至箱根之間的小田急「浪漫特快」列車將換新裝。小田急電鐵表示，最新列車以水為主題，並設有景觀車廂，最快2029年3月開始投入服務。

浪漫特快列車來往新宿至箱根、江之島之間，採全車指定席，是許多旅客常用的交通方式。隨著小田急線將迎來100周年，小田急電鐵也宣布將推出新型浪漫特快列車繼續投入服務。

▲▼箱根,蘆之湖,海賊船,箱根海盜船,海賊觀光船,桃源台港。（圖／記者蔡玟君攝）

▲箱根蘆之湖。（圖／記者蔡玟君攝）

有鑒於小田急沿線擁有豐富的水源景觀，如多摩川、可眺望富士山的箱根蘆之湖，以及可欣賞湘南海岸線景致的相模灣等，最新的浪漫特快列車以水為設計靈感，7節車廂外觀以「淡水藍」色調設計，在不同光線下呈現不同樣貌，同時展現水的清澈感。

▲▼最新小田急浪漫特快列車。（圖／小田急電鉄株式会社提供）

▲最新小田急浪漫特快列車設有展望車廂。（圖／小田急電鉄株式会社提供）

在第一節與第七節車廂均設為展望車廂，並設計為象徵水滴的大型弧面玻璃，讓旅客坐在車內即可將窗外風景盡收眼底，讓移動中的時光也化為難忘的旅途回憶。

關鍵字： 日本旅遊 鐵道旅遊 關東旅遊 東京旅遊 小田急電鐵 浪漫特快 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

