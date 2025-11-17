新北秘境「野柳里登山步道」平坦好走！2觀景平台跳望漁港、海岬

▲野柳里步道採用枕木結合碎石鋪設工法，兼具排水與止滑功能，行走更穩定安全。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北野柳不只女王頭等奇岩怪石景觀，位於新北市萬里區的「野柳里登山步道」是隱藏版秘境，步道全長約1公里，沿線林蔭滿佈，並設有兩處觀景平台，可眺望野柳漁港與海岬景色。喜歡健行的民眾不妨先存下來，等好天氣再前往。

▲野柳里步道終點為仁愛之家，此處視野開闊，能遠眺翡翠灣與周邊風景。



「野柳里登山步道」相較罕為人知，步道入口位於野柳漁港旁港東路3號巷內，以舊鐵道枕木與碎石鋪設，提升透水性並保留山徑原始風貌，且路線平緩、階梯整齊，途中兩座平台可俯瞰漁港船隻、野柳岬角與翡翠灣海面，這次被新北市觀旅局列為秋季「山海同框」遊程的亮點之一。

▲翡翠灣是新北市萬里區知名景點，灣區弧形綿長，與沿岸聚落、山景相輝映。



走完步道後，可順道前往鄰近的「野柳地質公園」，欣賞女王頭、蕈狀岩、豆腐岩等著名地形；步行幾分鐘也能抵達野柳漁港，感受漁村日常，當然也別忘了到駱駝峰地貌留下倩影。適逢新北市「新北海派」活動期間，可到龜吼市集品嚐當季萬里蟹，大啖漁港鮮味，為一天畫下完美句點。

▲行程結束後可到龜吼市集品嚐當季萬里蟹，大啖漁港鮮味。