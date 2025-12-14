ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「香港啟德體育園」能賞海景！鄰近飯店推薦、順遊九龍城寨展

▲香港啟德體育園,啟德體育館。（圖／港旅局提供）

▲K-POP迷年度盛事「2025MAMA頒獎典禮」甫於11月29日落幕，就位在香港啟德體育園主場館。（圖／港旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2025MAMA頒獎典禮甫於11月28至29日在香港啟德體育園主場館落幕，「年度藝人」由GD奪下、「年度專輯」則由男團Stray Kids獲得。以下整理鄰近必遊景點與推薦飯店，下回有機會到現場看演唱會，結束後即可步行回房休息，隔天還能開啟輕鬆的小旅行。

▲香港啟德體育園,啟德體育館。（圖／港旅局提供）

▲萬眾矚目的啟德體育園今年3月開幕，是香港最新的綜合體育設施，總佔地28公頃。（圖／港旅局提供，下同）
啟德體育園
啟德體育園今年3月開幕，是香港最新的綜合體育設施，總佔地28公頃（約84700坪）。其中，開合式上蓋的全天候主場館「啟德主場館」最大，配備5萬個座位，另外還有啟德體藝館、啟德青年運動場等設施，分別提供1萬及5千席座位，是大型體育賽事與世界級娛樂活動場地首選。

▲啟德體育園2025年3月開幕，不僅是舉辦大型體育賽事與娛樂活動的首選場地，園內的啟德零售館提供各式美食和娛樂設施。（圖／港旅局提供）

▲看台後的大型玻璃幕牆，還能飽覽維多利亞港的無敵海景。

看演唱會前，可以先到AIRSIDE 6樓空中花園欣賞各式花卉，另外啟德主場館南看台是隱藏版打卡點，由幻變珠光的外牆設計，再到可開合式天幕；看台後的大型玻璃幕牆，還能飽覽維多利亞港的無敵海景，留下深刻印象。

▲啟德體育園2025年3月開幕，不僅是舉辦大型體育賽事與娛樂活動的首選場地，園內的啟德零售館提供各式美食和娛樂設施。（圖／港旅局提供）

▲▼啟德零售館占地近2萬坪，坐擁Adidas、Nike和Decathlon等200家多店舖；EpicLand歷奇王國是全港最大室內兒童遊戲區。

▲啟德零售館EpicLand歷奇王國。（圖／業者提供）

啟德零售館
演唱會前後必逛啟德零售館，占地近2萬坪，坐擁Adidas、Nike和Decathlon等200家多店舖，近30間運動品牌，三座建築每座最高5層，包含全港最大室內兒童歷奇王國EpicLand、全新概念店Hot Toys Power Gate、泡泡瑪特、Itzboxingday等潮玩品牌，甚至有40條球道的保齡球場、17.5公尺高的攀岩牆，一次滿足運動、購物和娛樂心願。

▲啟德體育園2025年3月開幕，不僅是舉辦大型體育賽事與娛樂活動的首選場地，園內的啟德零售館提供各式美食和娛樂設施。（圖／港旅局提供）

▲▼泡泡瑪特品牌進駐啟德零售館；倫敦人氣酒吧Jin Bo Law在亞洲的首家分店，戶外露台能俯瞰啟德主場館外觀。

▲啟德體育園2025年3月開幕，不僅是舉辦大型體育賽事與娛樂活動的首選場地，園內的啟德零售館提供各式美食和娛樂設施。（圖／港旅局提供）

肚子餓了也不怕沒地方用餐，啟德零售館美食街匯聚各式餐廳，推薦朝聖倫敦人氣酒吧Jin Bo Law在亞洲的首家分店，戶外露台能俯瞰啟德主場館外觀；或到270度半開放式景觀餐廳的「餓虎藏龍」，享受大快朵頤的一餐。

▲2025九龍城寨光影之旅免費展出三年。（圖／業者提供）

▲2025九龍城寨光影之旅免門票展出3年，每天上午9點至下午6點開放參觀。（圖／業者提供，下同）

九龍城寨公園
九龍城寨以其建築和「三不管」地帶而聞名，2024年《九龍城寨之圍城》電影上映後再度帶起風潮。今年5月，「九龍城寨光影之旅」展覽於九龍寨城公園衙門開跑後，展出時間長達三年、免門票，每天上午9點至下午6點開放參觀。

▲2025九龍城寨光影之旅免費展出三年。（圖／業者提供）

▲▼按電影原比例重現的80年代城寨面貌；「城寨光影天台」設置大型投影屏幕，展示九龍城寨日夜之美。

▲2025九龍城寨光影之旅免費展出三年。（圖／業者提供）

旅客能一睹按電影原比例重現的80年代城寨面貌，在裁縫店、跌打館、龍城髮廊和魚蛋工場等場景巡遊，體驗電影中的經典情節，也別錯過「城寨光影天台」，空間設置大型投影屏幕，展示九龍城寨日夜之美。

▲就在香港啟德體育園場館旁的「香港啟德帝盛酒店」，去年9月26日開幕。（圖／業者提供）

▲▼「香港啟德帝盛酒店」尊尚海景客房；海景總統泳池套房。（圖／業者提供）

▲就在香港啟德體育園場館旁的「香港啟德帝盛酒店」，去年9月26日開幕。（圖／業者提供）

推薦入住酒店
香港啟德帝盛酒店
就在場館旁的「香港啟德帝盛酒店」去年9月26日開幕，飯店設計靈感源於啟德碼頭的郵輪與遊艇，共設置373間客房，含40間套房與21間帶露台房型；其中兩間頂級豪華套房最受矚目，海景總統泳池套房獨享10公尺長的露天泳池，部分房型更能直接眺望啟德體育園主場館，或欣賞維多利亞港壯麗景致。

▲8度海逸酒店。（圖／翻攝自Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店）

▲▼8度海逸酒店也在啟德體育園步行距離，免10分鐘即可到達。（圖／翻攝自Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店）

▲8度海逸酒店。（圖／翻攝自Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店）

8度海逸酒店
若不想花太多預算，距離啟德體育園步行免10分鐘的8度海逸酒店，也是方便入住的絕佳選擇。酒店提供704間客房和套房，附設戶外泳池和健身房，官網推出一泊一食優惠，每位只需港幣650元起，欣賞精彩賽事及演出的同時，享受完美住宿體驗。

香港旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 香港啟德體育園 香港景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

