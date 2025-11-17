ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
公主遊輪「星辰公主號」下水　全航線最高5折、加贈600美金

▲公主遊輪「星辰公主號」。（圖／業者提供）

▲公主遊輪最新「星辰公主號」11月7日起展開加勒比海航程。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

公主遊輪最新「星辰公主號」（Star Princess）日前亮相，由好萊塢巨星馬修·麥康納與夫人卡蜜拉·艾爾維斯擔任命名嘉賓，2026年夏季開啟8天7夜阿拉斯加內灣航線。為歡慶新船加入，2026、2027年遊輪行程最高打5折，並加贈每房最高600美元船上消費金。

▲星辰公主號教父母馬修·麥康納與卡蜜拉·艾爾維斯。（圖／業者提供）

▲星辰公主號教父母馬修·麥康納與卡蜜拉·艾爾維斯。（圖／業者提供）

星辰公主號總噸位177,800噸，可容納4,300位旅客，設有多元餐飲酒吧、嶄新娛樂設施、尊貴舒適客房，展現公主遊輪一貫的奢華服務與專業團隊。首航季已從11月7日起展開加勒比海航程，2026年夏季則開啟8天7夜阿拉斯加內灣航線，造訪「偉大之地」，滿足探索冒險與奢華休閒雙重需求。

▲公主遊輪「星辰公主號」將於2025年8月完工亮相。（圖／公主遊輪提供）

▲▼星辰公主號總噸位177,800噸，可容納4,300位旅客。（圖／業者提供）

▲公主遊輪「星辰公主號」。（圖／業者提供）

為慶祝新船上線，公主遊輪推出「藍色星期五（BLUE FRIDAY）」限時優惠，即日起至12 月8日止，2026、2027年遊輪行程最高享5折優惠，並加贈每房最高600美元船上消費金；特定航程更提供第三、第四位旅客免費同行。如加購 Princess Plus 或 Princess Premier 套裝，可享Wi-Fi、飲料及額外船員獎勵等尊榮服務。

藍色星期五優惠涵蓋阿拉斯加、歐洲、日本、紐澳、加勒比海、巴拿馬運河、墨西哥、夏威夷、法屬大溪地及南極航線。其中，搭翡翠公主號，遊加拿大溫哥華、美國洛杉磯7天，雙人成行住內艙，每人一晚含稅15,000元起。

▲頂級飯店品牌麗池卡登(The Ritz-Carlton)旗下第三艘遊艇Luminara由飛肯旅行社獨家包船，預計2026年首次在基隆港亮相。（圖／翻攝自業者官網）

▲麗池卡登（The Ritz-Carlton）旗下第三艘遊艇Luminara2026年3月將現身基隆港。（圖／翻攝自業者官網）
另外，造價200億、號稱史上最豪華郵輪將在明年現身基隆！麗池卡登（The Ritz-Carlton）旗下第三艘遊艇Luminara將於2026年3月20自基隆港啟航，前往日本大阪、廣島、福岡、韓國釜山、長崎、鹿兒島等地，含台北-東京長榮來回商務艙機票，總計12天，要價798,888元起。

▲Luminara全長近800英尺，僅規劃226間套房，每間皆設有私人陽台與24小時管家服務。（圖／翻攝自業者官網）

▲Luminara全長近800英尺，僅規劃226間套房，每間皆設有私人陽台與24小時管家服務。（圖／翻攝自業者官網）

Luminara全長近800英尺，僅規劃226間套房，每間皆設有私人陽台與24小時管家服務，業者補充，246位工作人員服務298位旅客，約是1:1.2的船員乘客服務比例。

船上設有5間主題餐廳，從精緻法式料理到頂級日式割烹，以及兩座無邊際泳池與全方位水療中心。最引人矚目的，莫過於精品購物廊，匯聚Cartier、Chanel、Piaget等國際時尚與珠寶名牌，將巴黎與紐約的高端氛圍搬上大海。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 星辰公主號 麗池卡登Luminara 奢華郵輪 阿拉斯加旅遊 美洲旅遊

【不要動啦】銀龍魚突然跳缸 飼主急抓回還丟過頭

