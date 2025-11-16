ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
普發萬元餐飲優惠懶人包　台北君悅酒店「現金放大1.3倍」

▲台北君悅酒店凱菲屋。（圖／台北君悅酒店提供）

▲台北君悅酒店凱菲屋。（圖／台北君悅酒店提供）

記者黃士原／台北報導

搶食政府普發萬元現金，飯店紛紛祭出「放大術」，8人同行吃Buffet現省4000元，館內餐廳可用1000元抵用1300元（等於放大1.3倍），餐飲集團則是祭出送折抵券、滿千送千、消費滿額抽萬元餐飲抵用券等，以下整理各家相關資訊。

▲台北君悅酒店凱菲屋。（圖／台北君悅酒店提供）

▲台北君悅酒店凱菲屋。（圖／台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店

「普發一萬」熱烈開跑，台北君悅推出餐飲金1.3倍放大術，即日起至明年1月底，每周一至周三全館餐廳皆可以1千元抵用1300元，最多以6千元折抵7800元餐飲消費金額。

此外，台北君悅酒店凱菲屋即日起至12月7日，推出限定「馬來美饌．經典再現」，活動期間午餐或晚餐每人皆可獲抽獎機會，獎品囊括波德申麗昇大紅花海上別墅泳池別墅含早住宿券1晚、布城Moxy酒店3天2夜含早住宿券、閣藍帝酒店優越房含早住宿1晚、雲頂高原溫德姆玖霄明軒飯店Studio房型含早住宿券、基納巴盧山佩卡薩酒店雙人火鍋晚餐券，以及姊妹酒店吉隆坡柏悅酒店Park Lounge雙人下午茶券。

▲台北花園大酒店年底前現金可放大25%。（圖／台北花園大酒店提供）

▲台北花園大酒店年底前現金可放大25%。（圖／台北花園大酒店提供）

台北花園大酒店

台北花園大酒店自11月17日至2026年1月31日止，推出「放大現金鈔能力」餐飲優惠活動，凡於館內PRIME ONE牛排館、饗聚廚房、花園thai thai及翠庭中餐廳用餐，結帳時主動出示官方網站、社群平台或新聞活動資訊頁面截圖，並以現金全額付款，即可享放大25%優惠，現金2000元可折抵2500元餐飲消費，於花比麵包坊花園本店、天成店及碧潭店消費時，也可享相同優惠，現金1000元可折抵1250元，讓現金購買力化為餐桌上最實際的饗宴。

▲福容桃園機場捷運A8店「香焗龍蝦料理」。（圖／福容桃園機場捷運A8店提供）

▲福容桃園機場捷運A8店「香焗龍蝦料理」。（圖／福容桃園機場捷運A8店提供）

福容桃園機場捷運A8店

福容桃園機場捷運A8店位於五樓的田園西餐廳，也同步「普發福利」，即日起至11月30日，每周六、日推出限時活動「龍蝦普發禮」，凡福容家會員來店用餐，每位成人皆可免費享用1道「香焗龍蝦料理」。

▲十二廚海鮮餐檯。（圖／記者黃士原攝）

台北喜來登

台北喜來登自11月10日至30日推出「萬元聚餐優惠」，主打「8人吃到飽不超支」概念，十二廚自助餐廳「萬元聚餐專案」平日晚餐時段8人同行1萬元（原價1萬3992元，約71折），可享松葉蟹、生猛海鮮、爐烤牛排吃到飽，並有現點現做的鮑魚海鮮人蔘雞粥、韓式川辣豬五花、碳烤牛板腱與韓式燉牛肉等熱菜。專案需於線上預訂並完成訂金預付，優惠名額有限、額滿即止。

SUKHOTHAI泰式餐廳則推出「萬元泰式桌菜」，6至8人即可享用豐盛分享餐，每組1萬元（原價1萬5752元），折扣約63折。菜色包含泰式開胃前菜組、月亮蝦餅、金沙咖哩龍蝦、清蒸檸檬龍虎斑與脆皮豬肉什錦蔬等多道經典料理，完美呈現宮廷泰饗盛宴，年末尾牙聚餐皆可優惠搭配。上述專案皆可累積「寒舍生活APP」點數回饋。

▲潮粵坊烤鴨6人分享餐特價1萬元+10%，現省5478元。（圖／台北美福提供）

台北美福大飯店

台北美福大飯店即日起至12月31日，推出「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動，集結館內米其林星級台菜「米香」、經典粵菜「潮粵坊」、頂級義式「GMT」及日本料理「晴山」等4大主題餐廳，消費滿萬元就送指定招牌菜色免費兌換券，分別是白鯧芋頭米粉、花膠黏嘴雞鍋、波士頓龍蝦海鮮湯、日本A5和牛肉盤，最高價值6680元。

除了餐點免費兌換券外，「萬萬BOOK」活動另外提供3種優惠方案，支付1萬元+10%，即可享用潮粵坊、米香台菜及GMT義大利餐廳的6人分享餐，價值分別是1萬4980元+10%、1萬4420元+10%、1萬3220元+10%，最高現省5478元。

▲北馥樓中餐廳推出烤鴨4人餐2套優惠價1萬（含稅、服務費）。（圖／國聯大飯店提供）

國聯大飯店

北馥樓中餐廳推出烤鴨4人餐2套優惠價1萬元（含稅、服務費），原售價1萬2276元，現省2276元。套餐將桂花片皮烤鴨3吃手法呈現，基本款的鴨捲餅佐以調和桂花醬及冰糖特製的桂花冰梅沾醬一同入口，其他如京醬炒鴨架、淮揚濃湯燉鴨架等，3種做法帶出鴨肉料理的極致享受。同時還可品嘗到杭式鳳尾子魚、蟹粉豆腐、老雪菜乾煸鮮筍、季節時蔬、麻糬豆沙鍋餅等。

漢來美食

12月12日前，凡於漢來美食旗下餐廳（宴會廳除外）用餐消費，並使用來美食APP集點，單筆滿2000元即可獲得抽獎機會1次，有機會抽中「萬元餐飲抵用券」，活動期間消費越多，中獎機率越高。

▲慕里諾國際餐飲集團集結旗下9大品牌，推出限量「滿千送百」放大術。（圖／勝政提供）

慕里諾集團

慕里諾國際餐飲集團集結旗下9大品牌，包含伊勢路勝勢日式豬排、靜岡勝政日式豬排、かつ丼屋 勝急、Suage湯咖哩、泰迪農園、BEPPIN PASTA、BEPPIN EXPRESS、杏桃鬆餅屋及安普雷修Sweets，自政府普發現金領取首日起（11/12)，同步推出限量「滿千送百」放大術，消費滿1000元即贈100元折抵券，滿2000元送200元，以此類推，回饋可累贈，無上限。

▲神旺潮品集消費滿2000元即贈200元現金抵用券。（圖／神旺潮品集提供）

神旺潮品集

神旺潮品集搶搭政府「普發現金」列車，推出滿額贈券活動，即日起至2025年11月30日，至旗下兩店用餐，大廳區用餐消費滿2000元即贈200元現金抵用券，包廂區消費每滿萬元贈600元現金抵用券，次回於大廳區用餐消費可全額折抵，使用期限到12月30日。

▲樂天餐飲集團3品牌推「買千送千」。（圖／樂天餐飲集團提供）

樂天餐飲集團

樂天餐飲集團旗下樂天皇朝、樂蝦拉麵、樂天小香港11月30日前，推出「滿千送千」活動，消費者至任一品牌門市消費滿1000元並加入會員，即可獲贈總值1000元的品牌抵用券，內容分別是樂天皇朝200元現金券2張、樂蝦拉麵50元現金券4張，以及樂天小香港100元現金券4張。

▲爭鮮11月17日至11月30日推出「萬元放大術消費券活動」。

爭鮮

11月17日至11月30日推出「萬元放大術消費券活動」，購買1000元電子禮券可使用1100元，等於現賺100元；而購買600元電子禮券則可使用630元。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 萬元優惠 普發現金 發普一萬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

純白清幽別墅藏身嘉義！

普發萬元餐飲優惠懶人包

