▲羅馬米其林一星鑰酒店「Umiltà36」建築外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／義大利報導

2024年《米其林指南》推出全新飯店評鑑指南《米其林星鑰》，再度掀起一波追「星」熱潮。位於羅馬的奢華精品酒店「Umiltà 36」就以其優越的地理位置、藝術設計、餐飲服務，獲得米其林一星鑰評價，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這間酒店的獨特魅力。

▲酒店入口有米其林星鑰認證。（圖／記者蔡玟君攝）

「Umiltà 36」是義大利奢華酒店集團「Shedir Collection」旗下6間酒店之一，該集團以星辰為靈感，賦予每間酒店獨一無二的靈魂風格，且每間酒店客房總數都不超過50間，而「Umiltà 36」則是該集團旗下客房數最多的酒店，共有47間客房。

▲入口處迎賓區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Umiltà36每一處都可看到不同藝術設計作品。（圖／記者蔡玟君攝）

在專人的帶領下走進低調大門，彷彿走進一間現代藝術美術館。酒店將這座超過百年的歷史建築搖身一變，成為不同藝術和色彩碰撞、再融合的精品設計酒店。懸掛在樓梯、走廊間可看到抽象畫、肖像畫，走進大廳酒吧，則又以搶眼的黃色熱帶叢林風格壁紙裝飾，搭配跳色沙發，讓旅人從大廳、餐廳再到客房，彷彿遊走在不同展間，感受藝術能量。

▲▼酒店每一處空間都彷彿一個藝術展間。（圖／記者蔡玟君攝）

個人化且有溫度的服務同樣是Umiltà 36酒店的魅力之一。從辦理入住開始，旅客舒適的坐在單人沙發，先有專人奉上一杯義大利濃縮咖啡，再由禮賓人員1對1引領下，從介紹公共空間開始一路前往客房，並詳細介紹客房內所有不同設施使用方式後，讓旅客完整享受休息時光，行李則另有專人送至客房。

▲▼客房內也有許多藝術品和相關書籍。上圖為酒店的尊爵房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼走入式衣帽間與衛浴空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房提供免費膠囊咖啡使用。（圖／記者蔡玟君攝）

Umiltà 36所有客房均設有走入式衣帽間、Diptyque備品、咖啡機、熱水壺、免費迷你吧，部份房型更有私人露台；館內更有公寓式酒店房型，另設有廚房、微波爐，方便長天數入住的旅人使用。

▲▼大廳酒吧「Dandy Café」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒吧吧台。（圖／記者蔡玟君攝）

餐飲方面，酒店內設有1間大廳酒吧「Dandy Café」，設計靈感來自18世紀的文學咖啡館，是一個放鬆、閱讀、閒聊或遠距工作的空間，白天提供咖啡飲品，晚上則成為許多人小酌一杯的酒吧，一旁設有零食點心吧可自由取用。

▲▼餐廳「Aquamarina」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入夜點燈後又有另一種浪漫氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

「Aquamarina」則是海鮮餐廳，玻璃天井讓陽光自然灑入挑高空間，結合綠意植栽、古典和現代藝術品裝飾，呈現獨特用餐氛圍。白天提供自助式早餐，並有不同精選蛋料理可選擇；晚上則提供義大利海鮮料理，服務人員更會將燈光調暗，營造出彷彿置身星空下用餐的浪漫氛圍。

▲Umiltà36也獲得「Trip.com」的「2025 Trip.Best Global 100 最佳網紅打卡飯店」第6名。（圖／記者蔡玟君攝）

獨特設計、細緻服務和餐飲，也讓Umiltà 36不斷獲得肯定，除了米其林星鑰外，也名列全球知名旅遊平台「Trip.com」推出的嚴選系列「Trip.Best」中的「2025 Trip.Best Global 100 最佳網紅打卡飯店」第6名。

「Trip.Best」是由Trip.com透過AI方式以品質、受歡迎程度、聲譽、特色4大核心標準，從飯店、體驗、餐廳嚴選出不同推薦名單，且每個月隨時依照網友聲量、趨勢進行更新，提供最推薦的選擇清單。

例如旅客可透過APP搜尋目的地城市飯店，再選擇「Trip.Best」專區，就可從奢華、網美打卡、最佳美食、四星飯店等不同類別中，看到網友聲量最高的飯店排名，作為預訂靈感，非常方便。

▲特雷維噴泉。（圖／記者蔡玟君攝）

■Umiltà 36酒店周邊景點推薦

1.特雷維噴泉

從酒店前往特雷維噴泉只要走路約3至5分鐘即可抵達。特雷維噴泉是羅馬最大的巴洛克風格噴泉，但由於遊客眾多，現在噴泉周邊已建立起一座步道，並進行人數管控；周邊則有多間義式冰淇淋店，可以挑選喜歡的品嚐。

▲科爾索大道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲阿爾貝托·索爾迪拱廊街。（圖／記者蔡玟君攝）

2.科爾索大道

科爾索大道是縱貫義大利羅馬古城中心區的一條主要街道，全長約1.5公里，沿途不僅有許多景點、美術館、奢華酒店，更是熱門購物區，從精品到平價品牌，這裡幾乎都找得到，其中「阿爾貝托·索爾迪拱廊街」不僅是購物去處，其建築風格也值得特別一訪。

▲▼羅馬萬神殿。（圖／記者蔡玟君攝）

3.萬神殿

從酒店出發步行約15分鐘就能抵達萬神殿。萬神殿已有超過2000年歷史，其中最大亮點就是世界上最大的無鋼筋混凝土穹頂，高度與直徑均為43.30公尺，半圓形球體中有五圈方格漸次縮小，最後匯聚成頂部的圓形天窗，當穿過入口，就會被這座穹頂的壯闊視覺震撼，更被米開朗基羅譽為是「天使的設計」；而藝術大師拉斐爾也葬於萬神殿中，直到現在，旅客都可以前來朝拜。