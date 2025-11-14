開箱／最新北海溫泉洲際酒店　每房都能泡湯、套房大啖私廚鐵板燒

▲新北北海洲際酒店即日起試營運。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／新北報導

北海岸首間國際級奢華溫泉度假酒店來了！新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）即日起試營運，每間景觀房皆能泡湯，甚至首創總統套房內就能大啖私廚鐵板燒，位置鄰近金山老街、財神廟、朱銘美術館、陽明山及中角灣等景點。

▲▼全台第三家洲際酒店「新北北海溫泉洲際酒店」坐落於金山溫泉區；每間景觀房皆能泡湯。（圖／記者彭懷玉攝）

繼插旗高雄與台中後，全台第三家洲際酒店「新北北海溫泉洲際酒店」坐落於金山溫泉區，主打每房皆附私人氯化物硫酸鹽泉泡湯池，旅客在房內即可享受溫泉的洗禮，各種房型設有陽台，走出戶外，眼前即是陽明山景佐金山的田園風光。

▲▼新北北海溫泉洲際酒店大廳融入金山意象；戶外水池造景及下嵌式座位區。（圖／記者彭懷玉攝）

飯店整體設計走日式禪風，以木頭格柵讓光線更顯柔和。公共空間部分，呼應在地山、海、漁港等景觀，設置呈現金山在地特色的作品，入口處迎來要價上千萬、雕塑大師朱銘的太極系列銅雕「單鞭下勢」；大廳由新銳藝術家以雕塑、金工等複合媒材作品，藉此詮釋陽金公路、八煙望海；全日餐廳「嶼」的垂吊燈飾，有如捕小卷船的集魚燈意象，極具巧思。

▲入口處迎來要價上千萬、雕塑大師朱銘的太極系列銅雕「單鞭下勢」。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼設有戶外湯池的單臥套房全館僅一間；總統套房占地達115坪，是首間可在房內享用鐵板燒的飯店。（圖／記者彭懷玉攝）



飯店主館和別館共211間客房，基本房型15坪起跳，54坪的映岫套房共有2間，首創套房內鐵板燒私廚，牌價88萬元、115坪總統套房更為新北市最大坪數，除了私人泳池、冷熱湯池，也是全台首間套房內有專屬鐵板燒私廚的國際酒店，凡預訂即享集團總裁御用鐵板燒主廚的專屬服務，滿足高端旅客宴客、聚餐需求。

▲▼最基礎的豪華房型有15坪大；全館皆使用byredo洗沐用品。（圖／記者彭懷玉攝）







每間客房皆配備私人泡湯池、陽台、新型冷熱飲水系統、雙洗手台，在房內就能感受溫泉的滋潤。以基礎的豪華客房為例，客房內配置一張200x200公分或兩張150x200公分大床、步入式淋浴間與私人湯池、雙洗手台、byredo洗沐用品、膠囊咖啡機，迷你吧內備有可樂等飲品，可以自由取用。

▲▼全日餐廳「嶼Shima」目前僅提供早餐；鐵板燒包廂共有炙、燿、燄3間。（圖／記者彭懷玉攝）



餐飲部分，有融入北海岸在地食材的全日餐廳、粵菜與鐵板燒包廂、酒吧等，四間「中式包廂」，則由操刀多間國際酒店的資深粵菜主廚盧偉強坐鎮；別館則設有挑高10公尺泉曦教堂、7公尺高的宴會廳、無邊際恆溫泳池、24小時健身房，以及引進天然泉水的「望雲」與「望谷」男女大眾湯和水療設施，單層達140坪。此外，酒店亦提供親子遊樂設施「北海小行家」，包含攀岩、手作遊戲、兒童電動車及頂樓滑水道，讓孩童盡情放電。

▲大眾女湯「望雲」達140坪大，享受極致泡湯體驗。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼無邊際恆溫泳池；挑高10公尺的泉曦教堂。（圖／記者彭懷玉攝）







為慶祝開幕，即日起預訂「際遇金山」專案連住兩晚以上，可享每日免費早餐兩客、獎勵積分5,000點及單臥套房保證升級券，升等券可於2026全年使用，入住期間適用至2026年3月31日止。