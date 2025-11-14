ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
翰林茶館推「鐵觀音粉角」　2款冬季新品周末第2杯半價

▲▼ 翰林茶館首創「鐵觀音粉角」，同步推出冬季新品「鐵粉Q紅豆鮮奶茶」、「胚芽暖心奶茶」。（圖／翰林茶館提供）

▲翰林茶館首創「鐵觀音粉角」。（圖／翰林茶館提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲冬季新品連發，翰林茶館推出全台首創新配料「鐵觀音粉角」，同步還有2款冬季新飲品，即日起於全門市上市。另外，至12月底前，周末限定可享「同品項第2杯半價」優惠。

▲▼ 翰林茶館首創「鐵觀音粉角」，同步推出冬季新品「鐵粉Q紅豆鮮奶茶」、「胚芽暖心奶茶」。（圖／翰林茶館提供）

▲同步推出2款冬季新飲品。

翰林茶館2款冬季濃郁系新品，「鐵粉Q紅豆鮮奶茶」吃得到綿密蜜紅豆以及Q彈鐵觀音粉角，中杯售價95元、大杯售價110元，另一款「胚芽暖心奶茶」則是加入胚芽粉，麥香十足，中杯售價80元、大杯售價95元。

為歡慶新品上市，即日起至12月31日假日限定（周六、日）可享「冬季新品外帶大杯同品項第2杯半價」，每日中午12時至晚上8時限時開跑。

▲▼萬波島嶼紅茶秋冬限定「芋頭系列」回歸，今年推出升級版芋香奶茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波島嶼紅茶今年冬天推出新配料「米麻糬」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼萬波島嶼紅茶秋冬限定「芋頭系列」回歸，今年推出升級版芋香奶茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲秋冬限定「芋頭系列」同步升級回歸。

萬波島嶼紅茶今年冬天也推出新配料「米麻糬」，全飲品皆可加。秋冬限定「芋頭系列」則同步升級回歸，全新「米麻糬芋泥奶茶」，售價85元，限冷飲，甜度則有微糖、無糖2種選擇，萬波建議於20分鐘內飲用完畢。

另外，還有「波霸芋泥奶茶」售價85元，「芋泥奶茶」售價75元，冷、熱皆可。芋頭系列加價5元可把奶茶換成鮮奶基底。

萬波指出，至11月16日於你訂線上平台購買波霸芋泥奶茶或芋泥奶茶，即送10元折價券，限下次消費使用，使用期限至11月23日，須於你訂平台滿100元方可使用。

翰林茶館 萬波島嶼紅茶

翰林茶館推「鐵觀音粉角」　2款新品周末第2杯半價

