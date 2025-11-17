親子旅遊新選擇！帶孩子輕鬆玩轉新南威爾士州

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

帶孩子旅行，爸媽最在意的往往是三件事：安全性、便利性、孩子是否玩得開心。澳洲新南威爾士州集結城市、自然、海洋與大草地，在友善環境與完善設施下，讓父母放鬆、孩子盡情探索，是許多家庭列入願望清單的度假目的地。

旅程從雪梨開始。港灣邊的雪梨歌劇院像一艘白帆停在海上，造型吸睛，也常有親子友善場次，讓孩子第一次接觸表演藝術，就留下美好印象。不遠處便是雪梨最具活力的邦迪海灘，沙灘寬闊、海水乾淨，孩子可以堆沙堡、玩浪花，大人坐在岸邊就能看到全場面。臨海的Bondi Icebergs無邊際泳池海景遼闊且安全，是不少家庭旅行的打卡點。

▲邦迪海灘沙灘寬闊、海水乾淨、老少咸宜。（圖／shutterstock）

若孩子熱愛自然與探險，藍山國家公園絕對能得到滿分回應。搭纜車穿越山谷、在雨林步道觀察蕨類與鳥類、站在回聲角瞭望層層山巒，像走進真實版自然教室。空氣清爽、步道平緩，大人小孩都能一起完成，旅程充滿笑聲與驚喜。

最讓孩子興奮的，莫過於史蒂芬斯港的海豚與海浪。這裡被稱為「海豚之都」，搭乘遊船就有機會近距離看見瓶鼻海豚在船旁跳躍，冬春造訪還有機會看見鯨魚遷徙。附近的斯托克頓沙丘綿延壯闊，小孩能滑沙，大人能搭四驅車衝沙，一家人一起尖叫、大笑，是旅途中最歡樂的回憶。

玩累了，就到獵人谷換上慢節奏。爸媽能在酒莊用餐與品酒，孩子則能在戶外草地奔跑、拍照、親近自然。春夏時分，葡萄園一片綠意，隨便取景都是一家人的風景大片。這裡不是只能喝酒，而是一個家長與孩子都能輕鬆呼吸的地方。

▲獵人谷能讓孩子在草地奔跑、親近自然。（圖／shutterstock）

更貼心的是，新南威爾士州多數景點車程約2小時內即可抵達，不用舟車勞頓，也不用擔心孩子坐不住。景點友善、安全乾淨，飲食選擇多，爸媽能少操心，孩子能更自由。

親子旅遊，不該是體力與耐力的大挑戰，而是一趟全家一起玩、一起笑、一起累積回憶的假期。若你正想帶孩子出門走走，試著把方向轉向南半球，新南威爾士州會用陽光、海風與海豚，為每個家庭留下難忘的旅程。

