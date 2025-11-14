ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

萬元就能住文華東方17坪客房　福隆福容「買萬送萬」追芒花、泡湯

▲台北文華東方酒店「豪華客房」、「行政都會套房」、米其林一星中餐廳「雅閣｣及芳療。（圖／業者提供）

▲台北文華東方酒店驚喜推出「萬享扇悅時光」住房專案，萬元即可入住17坪的豪華客房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

甫獲「米其林一星鑰」的台北文華東方酒店，也響應普發萬元風潮，萬元即可入住17坪的豪華客房，專案將從11月17日起至21日限時5天開賣，還能延遲退房至翌日下午2點。住房適用期為11月17日至12月23日間的周日至周五。

▲台北文華東方酒店「豪華客房」、「行政都會套房」、米其林一星中餐廳「雅閣｣及芳療。（圖／業者提供）

▲戶外游泳池充滿歐式庭園風情。（圖／業者提供）

台北文華東方酒店向來是國際名人及政商名流下榻首選，包含黃仁勳等科技大佬，酒店平均每晚房費達2.9萬元，但為了響應普發萬元政策，業者驚喜祭出期間限定住房專案「萬享扇悅時光」，每房每晚10,000元即可雙人入住17坪的豪華客房。

▲台北文華東方酒店「豪華客房」、「行政都會套房」、米其林一星中餐廳「雅閣｣及芳療。（圖／業者提供）

▲▼台北文華東方酒店「豪華客房」有17坪大、「行政都會套房」更達26坪。（圖／業者提供）

▲台北文華東方酒店「豪華客房」、「行政都會套房」、米其林一星中餐廳「雅閣｣及芳療。（圖／業者提供）

想體驗26坪行政都會套房，雙人入住需20,000元，旅客可於東方匯行政貴賓廊享受多項尊榮體驗，包括每日精緻早餐、下午茶和晚間暢飲時光等。入住期間可享2,000元餐飲或芳療中心療程抵用額度、入住當天M.O. Bar恣享雙人迎賓飲品、延遲退房至下午2點（視住房供應情況而定），不用出國，就能在台北享受優雅的歐式建築美學，以及細膩貼心的服務。

▲福隆福容飯店則祭出「普發萬元，買萬送萬」專案,精緻和洋客房,流體熊,2025草嶺古道芒花季,福隆海洋溫泉。（圖／業者提供）

▲▼2025草嶺古道芒花季；福隆海洋溫泉。（圖／業者提供）

▲福隆福容飯店則祭出「普發萬元，買萬送萬」專案,精緻和洋客房,流體熊,2025草嶺古道芒花季,福隆海洋溫泉。（圖／業者提供）

另外，北台灣秋季必追「草嶺古道芒花季」，打算到福隆賞芒花、泡海洋溫泉，福隆福容飯店則祭出「普發萬元，買萬送萬」專案，10,000元即可入住精緻和洋客房雙人房含早餐，同時再加碼贈總價一萬元的旅遊折扣券，包括500元住房折扣券10張、200元餐飲折扣券10張、300元SPA折扣券8張與50元休閒活動折扣券12張，優惠券可使用至2026年12月30日止。

▲福隆福容飯店則祭出「普發萬元，買萬送萬」專案,精緻和洋客房,流體熊,2025草嶺古道芒花季,福隆海洋溫泉。（圖／業者提供）

▲▼福隆福容飯店精緻和洋客房；體驗創作流體熊。（圖／業者提供）

▲福隆福容飯店則祭出「普發萬元，買萬送萬」專案,精緻和洋客房,流體熊,2025草嶺古道芒花季,福隆海洋溫泉。（圖／業者提供）

下周冷氣團南下，北部氣溫將下探1字頭，宣告進入泡溫泉的季節。福容大飯店福隆的「福隆海洋溫泉」為難得的海底氯化物氫鹽泉，呈淡琥珀色且含礦物質，被不少旅客評為冬季療癒的暖身行程。同時，「草嶺古道芒花季」11月開跑，白芒如銀海般沿山勢起伏，搭配遠眺龜山島的絕美視角，成為登山攝影族群的年度朝聖地，周末更有導覽、市集與限定活動。

關鍵字： 普發萬元 普發政策 台北文華東方酒店 草嶺古道芒花季 福容大飯店福隆 海洋溫泉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

《監所男子囚生記》　高顏值F6出道啦！

推薦閱讀

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

499元爽嗑8款肉肉＋哈根達斯生啤暢飲

499元爽嗑8款肉肉＋哈根達斯生啤暢飲

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

加拿大航空機票85折起　免費中停日韓

加拿大航空機票85折起　免費中停日韓

萬元就能住文華東方酒店17坪客房

萬元就能住文華東方酒店17坪客房

搬離城市走進離島！自給自足開隱世餐廳

搬離城市走進離島！自給自足開隱世餐廳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

桃園580元羊肉爐吃到飽！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

北海道名店「SOUP CURRY KING」登台

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

499元爽嗑8款肉肉＋哈根達斯生啤暢飲

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

加拿大航空機票85折起　免費中停日韓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366