萬元就能住文華東方17坪客房　福隆福容「買萬送萬」追芒花、泡湯

▲台北文華東方酒店驚喜推出「萬享扇悅時光」住房專案，萬元即可入住17坪的豪華客房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

甫獲「米其林一星鑰」的台北文華東方酒店，也響應普發萬元風潮，萬元即可入住17坪的豪華客房，專案將從11月17日起至21日限時5天開賣，還能延遲退房至翌日下午2點。住房適用期為11月17日至12月23日間的周日至周五。

▲戶外游泳池充滿歐式庭園風情。（圖／業者提供）

台北文華東方酒店向來是國際名人及政商名流下榻首選，包含黃仁勳等科技大佬，酒店平均每晚房費達2.9萬元，但為了響應普發萬元政策，業者驚喜祭出期間限定住房專案「萬享扇悅時光」，每房每晚10,000元即可雙人入住17坪的豪華客房。

▲▼台北文華東方酒店「豪華客房」有17坪大、「行政都會套房」更達26坪。（圖／業者提供）

想體驗26坪行政都會套房，雙人入住需20,000元，旅客可於東方匯行政貴賓廊享受多項尊榮體驗，包括每日精緻早餐、下午茶和晚間暢飲時光等。入住期間可享2,000元餐飲或芳療中心療程抵用額度、入住當天M.O. Bar恣享雙人迎賓飲品、延遲退房至下午2點（視住房供應情況而定），不用出國，就能在台北享受優雅的歐式建築美學，以及細膩貼心的服務。

▲▼2025草嶺古道芒花季；福隆海洋溫泉。（圖／業者提供）



另外，北台灣秋季必追「草嶺古道芒花季」，打算到福隆賞芒花、泡海洋溫泉，福隆福容飯店則祭出「普發萬元，買萬送萬」專案，10,000元即可入住精緻和洋客房雙人房含早餐，同時再加碼贈總價一萬元的旅遊折扣券，包括500元住房折扣券10張、200元餐飲折扣券10張、300元SPA折扣券8張與50元休閒活動折扣券12張，優惠券可使用至2026年12月30日止。

▲▼福隆福容飯店精緻和洋客房；體驗創作流體熊。（圖／業者提供）



下周冷氣團南下，北部氣溫將下探1字頭，宣告進入泡溫泉的季節。福容大飯店福隆的「福隆海洋溫泉」為難得的海底氯化物氫鹽泉，呈淡琥珀色且含礦物質，被不少旅客評為冬季療癒的暖身行程。同時，「草嶺古道芒花季」11月開跑，白芒如銀海般沿山勢起伏，搭配遠眺龜山島的絕美視角，成為登山攝影族群的年度朝聖地，周末更有導覽、市集與限定活動。