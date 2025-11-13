ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕了　豬排定食195元起

▲台灣松屋9/28開幕！9款主食搶先看　牛肉飯比日本便宜 。（圖／記者黃士原攝）

▲「松屋Ｘ松乃家」複合店昨開幕。（資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

喜歡日式炸豬排的民眾又有口福了！全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店昨開幕，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點，官網也公布各式豬排菜單，定食195元起，蓋飯190元起。

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。松乃家是松屋旗下的炸物專門店，最大特色是「高CP值的炸豬排定食」，另有炸蝦、炸雞定食，以及各式雙拼餐與丼飯。

▲松乃家供應4款蓋飯，190元起。（資料照／記者黃士原攝）

台灣松屋西門町店日前進行「松屋Ｘ松乃家」複合式店舖改裝，昨天重新開幕，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點。官網也公布松乃家菜單，定食類有小食豬排、招牌炸豬排、小食味噌豬排、招牌味噌豬排、嫩炸雞里肌、味噌雞里肌及本格唐揚炸雞可選，價格195元起。

除了定食，菜單中還有3款雙拼定食（280元至300元）、4款蓋飯（190元至230元）、2款咖哩（210元至240元），以及8款單品（20元至180元）。

▲三商炸雞推出新品「墨西哥醬辣雞腿」。（圖／業者提供）

另外，三商炸雞推出新品「墨西哥醬辣雞腿」，即日起正式上市，炸雞腿肉裹上特調墨西哥風味辣醬，再撒上香脆花生碎粒增添層次，口感微辣又帶有香料尾韻。

歡慶新品上市，三商炸雞全門市即日起至12月3日可享「買1送2」優惠，外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，即送6塊雞腿雙響桶及1.25公升可樂1瓶，特價439元；還有「買3送3」，外帶3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，特價225元。期間單筆消費滿488元加碼再送煉乳銀絲卷1份，可累積兌換。

「哆啦A夢特展」高雄佔地千坪　百座立體公仔聚集

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

六扇門北市3號店12月試營運

訪札幌必看夜景！纜車登頂只要7分鐘

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

大車隊前三季毛利率49.35%、EPS6.51元　10月營收年3.93%

北部「4大耶誕景點」位置、亮點速覽

深藏知本山谷！遠離塵囂只剩藍海與咖啡香

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

國旅明年推平日每人2千元住宿補助　每月再抽1200元生日禮

