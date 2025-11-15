網友激推冬天必喝「5家焙茶系手搖飲」　迷客夏、五桐號上榜

▲迷客夏靜岡焙焙鮮奶（右）被狂讚榮登鮮奶茶類TOP1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

各大手搖飲在冬天紛紛推出「焙茶系列飲品」，尤其近日迷客夏回歸的「焙焙鮮奶」被狂讚「榮登鮮奶茶類TOP1」，討論度超高。《ETtoday新聞雲》盤點網友激推「5大焙茶飲品」，從濃郁系到清爽系通通一次滿足。

迷客夏：靜岡焙焙鮮奶

迷客夏「濃．焙茶系列」選用靜岡特選製茶名家的焙茶，研磨成細緻茶粉，保留完整茶韻甜香。其中，「靜岡焙焙鮮奶」網友推薦1分糖甜度最剛好。

▲五桐號杏仁凍焙茶冰沙（左）、鐵觀音焙奶茶（右） 推出後深受焙茶控喜愛。（圖／記者蕭筠攝）

五桐號：杏仁凍焙茶冰沙、鐵觀音焙奶茶

五桐號全新「焙茶系列」，是以日本鹿兒島焙茶為基底製成。其中，「杏仁凍焙茶冰沙」雖然糖度冰量固定，但仍獲許多網友狂讚「真的好喝」、「不會很甜」，不喜歡杏仁凍也開放任意更換配料。另外，「鐵觀音焙奶茶」也有一票擁護者，網友表示很像福吉茶拿鐵。

▲wataru的椰椰焙茶雲是焙茶奶蓋搭配椰子水，清爽組合被讚很順。（圖／記者蕭筠攝）

wataru：椰椰焙茶雲

今年9月新開幕的焙茶飲品專賣店「wataru」，選用來自京都百年茶舖「北川半兵衛」的高品質焙茶，結合日本最新製茶技藝打造限定茶飲。「椰椰焙茶雲」最受網友推薦，將茶粉手工製成綿密焙茶奶蓋，結合100%泰國香水椰子水，不少人一喝直呼「超順」。

▲CoCo冬韻擂焙珍奶去年狂賣百萬杯。（圖／CoCo提供）

CoCo：冬韻擂焙珍奶

CoCo的「冬韻擂焙珍奶」去年熱賣百萬杯，嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成香氣濃厚擂茶粉，結合鹿兒島日焙奶茶，再加入Q彈蜜製珍珠，被網友狂讚可以當星巴克的福吉茶平替版、「喝起來真的跟星巴克有80%像」、「我一周喝3杯」。

▲鮮茶道「焙茶烤奶」網友推薦去冰微糖最合適。（圖／翻攝鮮茶道臉書粉專）

鮮茶道：焙茶烤奶

鮮茶道「焙茶烤奶」是選用炭燒焙茶加入奶精，也提供更換鮮奶，網友推薦去冰微糖最合適。