六扇門北市3號店12月試營運　11/19新推「魷澎湃香雞鍋」

▲六扇門聯名繼光香香雞推出「魷澎湃香雞鍋」。（圖／六扇門提供）

記者黃士原／台北報導

繼插旗中山區與北投區後，六扇門預告台北市第3家門市將於12月試營運，距離中正紀念堂站走路只要5分鐘，屆時將推出全新升級版自助吧。此外，六扇門攜手繼光香香雞，於全台門市推出「魷澎湃香雞鍋」聯名新品，11月19日正式開賣。

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

▲全台六扇門皆可吃到「繼光香香雞」。（圖／六扇門提供）

全台各地都有分店的六扇門，去年10月才正式插旗台北市，在農安街開出首家門市，位於北投的2號店在8月開幕，而品牌今日預告第3家門市「將於12月試營運，屆時將推出全新升級版自助吧」。

此外，繼與鬍鬚張共推聯名新品後，六扇門再度跨界攜手繼光香香雞，推出「魷澎湃香雞鍋」，將魷魚螺肉蒜升級為一人享用的澎湃鍋物，再加入外酥內嫩、香氣四溢的繼光香香雞。新品11月19日起於全台六扇門門市正式開賣。

▲將炸雞加入鍋中，融合湯底的蒜香與海味，風味更加濃郁。（圖／六扇門提供）

為了讓顧客吃得更有層次與樂趣，六扇門特別提出創意吃法「一鍋三吃」，首先是品嚐原味香香炸雞；第二吃是將炸雞放入鍋中輕燙，吸飽湯汁後的炸雞，融合湯底的蒜香與海味；最後，將鍋中湯底加入科學麵，再拌入蒜末、豆瓣醬與辣油，搭配幾塊香香炸雞，立即變身為香氣十足的「炸雞拌麵」。

活動期間點購魷澎湃香雞鍋，即可獲贈刮刮卡1張，有機會刮中香香炸雞兌換券；集滿「呷澎湃」3字，還可免費兌換魷魚螺肉蒜鍋1份，消費滿額再加贈繼光香香雞9折優惠券1張。

▲夏慕尼全新套餐煙燻澳洲和牛盛宴，新增煙燻和牛、香煎羊排佐薄荷醬等主餐選擇。（圖／王品提供）

另外，王品集團「夏慕尼」即日起以《愛在暖冬》為主題，推出全新套餐「煙燻澳洲和牛盛宴」與「日本A5和牛饗宴」，「經典新香榭套餐」也全面升級，主餐新添煙燻澳洲和牛、香煎羊排佐薄荷醬、嫩煎鮭魚佐法式白醬等選擇，甜點加入開心果雪崩蛋糕、開心果奶蓋烏龍奶茶、哈根達斯・義式阿芙佳朵等新品。

歡慶夏慕尼竹北光明店11月19日重新開幕，11月28日前平日到竹北光明店內用消費2客套餐，出示指定活動畫面就送松露鮑魚1份。