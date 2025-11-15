ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園「聖誕景點」加一！光霧音樂秀、氣球派對　12/25加碼放煙火

▲台茂購物中心以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，打造粉紅浪漫氛圍的聖誕樂園，即日起閃耀至2026年1月4日 。（圖／業者提供）

▲台茂購物中心以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題打造樂園，即日起閃耀至2026年1月4日。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園再多一處耶誕景點！台茂購物中心以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，打造粉紅浪漫氛圍的聖誕樂園，即日起閃耀至2026年1月4日，其中，以500隻粉色小熊環繞8公尺高聖誕樹最醒目，期間還規劃每日10場「光霧音樂秀」，12月25日迎來「聖誕煙火秀」做結尾。

▲台茂購物中心以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，打造粉紅浪漫氛圍的聖誕樂園，即日起閃耀至2026年1月4日 。（圖／業者提供）

▲▼8公尺高聖誕樹從B2一路延伸至中庭，樹前設有粉紅沙發與180公分的粉紅熊，成為民眾打卡點。

▲台茂購物中心以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，打造粉紅浪漫氛圍的聖誕樂園，即日起閃耀至2026年1月4日 。（圖／業者提供）

8公尺高聖誕樹從B2一路延伸至中庭，樹前設有粉紅沙發與180公分的粉紅熊，成為民眾打卡點；空中懸掛自7樓垂降的10公尺金色光瀑與雪花燈飾，夜晚亮燈後增添浪漫氣氛。紅色巨型郵筒化身為「購物滿額抽 iPhone」的抽獎箱，象徵向聖誕老公公許願。

▲台茂購物中心以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，打造粉紅浪漫氛圍的聖誕樂園，即日起閃耀至2026年1月4日 。（圖／業者提供）

▲▼3樓平台設有棒棒糖與粉紅大熊拍照區；空中懸掛自7樓垂降的10公尺金色光瀑與雪花燈飾，亮燈後增添浪漫氣氛。

▲台茂購物中心以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，打造粉紅浪漫氛圍的聖誕樂園，即日起閃耀至2026年1月4日 。（圖／業者提供）

業者表示，聖誕節期間，規劃每日10場「光霧音樂秀」，自中庭聖誕樹下噴出的低煙霧氣，搭配星光閃耀燈效與聖誕旋律，打造沉浸式夢幻體驗；3樓平台設有繽紛棒棒糖與粉紅大熊拍照區，還能捕捉「攀爬中的聖誕老公公」可愛畫面。

▲台茂購物中心以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，打造粉紅浪漫氛圍的聖誕樂園，即日起閃耀至2026年1月4日 。（圖／業者提供）

▲「聖誕煙火秀」將於12月25日晚上7點於台茂公園施放。

12月13、14及20、21日兩個周末「Santa糖果派對」與「聖誕氣球派對」登場，聖誕老公公將親自發送糖果，並邀請歌手於晚間演唱。壓軸的「聖誕煙火秀」將於12月25日晚上7點於台茂公園施放，3000發煙火劃亮夜空，將持續180秒，為民眾獻上溫暖、難忘的聖誕祝福。

