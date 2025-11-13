普發萬元專案！六福村「4人玩整年」　萬豪1泊2食大啖海陸晚宴

▲「六福跨年 YA！派對」午後入園399元，早鳥票今起開賣。（圖／業者提供）



因應政府普發一萬元政策，樂園、飯店皆推出系列專案搶客。六福村自11月15日起祭出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，購買日起一年內皆可不限次數暢遊六福村及六福水樂園。雙人入住台北圓山飯店天際客房萬元有找，贈東密道文化導覽、宵夜套餐及早餐2客。

▲紛飛的雪花，讓六福村冬季縈繞濃厚過節氛圍。（圖／業者提供）



六福村

六福村主題樂園宣布，自11月15日起至12月30日推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，四人同行即可購買年度護照優惠價10,000元。本次推出「尊榮白老虎年度護照」方案，購買後當日即可入園，且自購買日起一年內皆可不限次數暢遊六福村及六福水樂園。持卡者亦可享有園區停車半價與六福莊專屬住房優惠。



而今年六福村不再推跨年免費入園，「六福跨年 YA！派對」午後入園早鳥票399元，即日起開賣。業者表示，「2026六福跨年YA！派對」邀請歌手曾沛慈、樂妃女子跨界樂團、與HOt SHOCk樂團帶來舞台演出，並由人氣DJ Alex 打造不斷電的倒數派對，最後將於300秒高空煙火秀中迎接2026的第一道曙光。

▲圓山大飯店北高兩館推出「萬元放大術」住房專案。（圖／業者提供）



圓山大飯店

圓山大飯店北高兩館推出「萬元放大術」住房專案。台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9,900元，即日起至2026年3月31日之平日適用，另包括東密道文化導覽行程、金龍餐廳宵夜套餐及早餐2客，總價值21,922元。

▲雙人入住台北圓山天際客房，每房每晚9,900元，贈東密道導覽行程、金龍餐廳宵夜套餐及早餐2客。（圖／業者提供）



高雄圓山同步推出限時「買二送二」優惠，選擇「市景雙人套房＋市景雙人房」或「市景四人客房兩間」任一組合，每組兩房僅需10,000元，再送兩房，若想欣賞澄清湖畔風光，每間加價1,000元即可升等湖景房。

▲台北萬豪酒店豪華客房。（圖／業者提供）



台北萬豪酒店

全民普發萬元陸續入帳，台北萬豪酒店推出「萬元奢享假期」一泊二食專案，雙人入住經典客房免費升等豪華客房，含早餐及20樓高空景觀餐廳INGE’S Bar & Grill海陸晚宴與飲品，每晚9,999元（原價29,623元）約34折。

▲INGE’S Bar & Grill豪華海陸餐。（圖／業者提供）



豪華客房可飽覽台北夜景，晚餐享炭火燒烤拼盤、綜合炸物拼盤及麻辣滷味，再贈四杯特調飲品，專案從即日起販售至2026年3月31日止。

▲北投晶泉丰旅即日起推出「一泊一食住房專案」，每房每晚1萬元起，加贈「萬元晶喜禮包」。（圖／觀傳局提供）



另外，秋冬正是泡湯季，北投多家旅宿也推出限時優惠。像是北投晶泉丰旅即日起推出「一泊一食住房專案」，每房每晚1萬元起，加贈「萬元晶喜禮包」，含餐飲、SPA、湯屋抵用金與房型升等券等，總價值逾1萬元。

▲▼台北北投雅樂軒酒店；水美溫泉會館平日入住每晚只要3,888元。（圖／觀傳局提供）



台北北投雅樂軒酒店即日起祭出餐飲優惠，只要出示打卡「#普發現金一萬」，即可享餐飲消費滿5,000元即贈下午茶的專屬優惠；水美溫泉會館則推出現金普發專案，即日起至11月28日，平日入住每晚只要3,888元，假日及連續假期則優惠5,388元，每日限量5間，含雙人早餐、迎賓點心及飲料，並贈送大眾裸湯體驗2次。