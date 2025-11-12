ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈　全台剩南港店

▲日式漢堡排「米與多蜜」台北東興店11/25熄燈。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2023年登台的日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」，1號店（東興店）位於台北市松山區東興路，今年5月進駐南港LaLaport開出2號店。不過昨日官方公告，東興店將於11月25日劃下句點，歡迎大家接下來可以前往台北南港店捧場。

米與多蜜是聲寶旗下子公司「頑味國際餐飲」代理引進，全台第1家店「台北東興店」2023年1月開幕，是家和洋食吃法的漢堡排專賣店，除了主餐漢堡排之外，附餐有香煎帶皮薯塊及花椰紅椒、高麗菜絲、馬鈴薯沙拉，加上越光米飯及特製味噌湯增添美味及飽足感。

▲食量大的朋友有兩塊漢堡排的「多蜜醬雙倍漢堡排」可選擇。（圖／記者黃士原攝）

米與多蜜漢堡排採用美國牛與台灣黑豬肉依最佳比例製作而成，招牌的「多蜜醬」是GANKO本社總料理長笠原隆昌所研發調製，鮮果蔬菜及牛骨高湯歷經72小時熬煮，將牛骨中膠原蛋白及甘甜融入醬汁。

米與多蜜今年5月才在南港LaLaport開出2號店，昨日官方卻公告台北東興店將於11月25日劃下句點，同時也請粉絲以後想吃漢堡排的日子，歡迎到南港店找他們。

▲台北萬華老字號麵館「昶鴻麵點」正式劃下句點。（資料圖／記者黃士原攝）

另外，曾連續5年入選《台灣米其林指南》必比登推介的「昶鴻麵點」，開業超過70年歷史，以古早味菊花肉麵、招牌湯麵及多樣黑白切聞名，店內還有扁食麵及特色黑白切如生腸、豬尾、豬舌等，堪稱台灣古早味經典。不過，由於老闆夫婦年事已高，店鋪目前已休業，宣告一代必比登名店劃下句點，也讓許多老饕不勝唏噓。

關鍵字： 美食雲 日式漢堡排 米與多蜜 熄燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【是否放假】「鳳凰」颱風預估高屏登陸！　陳其邁：1400會議做判斷

推薦閱讀

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

前往日本中部山岳地區

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

手控過山車穿梭雲霧森林！

手控過山車穿梭雲霧森林！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

桃園580元羊肉爐吃到飽！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄

東京寶可夢樂園明年2月開幕

蘇澳瓏山林飯店宣布暫時休館

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366