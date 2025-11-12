日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈　全台剩南港店

▲日式漢堡排「米與多蜜」台北東興店11/25熄燈。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2023年登台的日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」，1號店（東興店）位於台北市松山區東興路，今年5月進駐南港LaLaport開出2號店。不過昨日官方公告，東興店將於11月25日劃下句點，歡迎大家接下來可以前往台北南港店捧場。

米與多蜜是聲寶旗下子公司「頑味國際餐飲」代理引進，全台第1家店「台北東興店」2023年1月開幕，是家和洋食吃法的漢堡排專賣店，除了主餐漢堡排之外，附餐有香煎帶皮薯塊及花椰紅椒、高麗菜絲、馬鈴薯沙拉，加上越光米飯及特製味噌湯增添美味及飽足感。

▲食量大的朋友有兩塊漢堡排的「多蜜醬雙倍漢堡排」可選擇。（圖／記者黃士原攝）

米與多蜜漢堡排採用美國牛與台灣黑豬肉依最佳比例製作而成，招牌的「多蜜醬」是GANKO本社總料理長笠原隆昌所研發調製，鮮果蔬菜及牛骨高湯歷經72小時熬煮，將牛骨中膠原蛋白及甘甜融入醬汁。

米與多蜜今年5月才在南港LaLaport開出2號店，昨日官方卻公告台北東興店將於11月25日劃下句點，同時也請粉絲以後想吃漢堡排的日子，歡迎到南港店找他們。

▲台北萬華老字號麵館「昶鴻麵點」正式劃下句點。（資料圖／記者黃士原攝）

另外，曾連續5年入選《台灣米其林指南》必比登推介的「昶鴻麵點」，開業超過70年歷史，以古早味菊花肉麵、招牌湯麵及多樣黑白切聞名，店內還有扁食麵及特色黑白切如生腸、豬尾、豬舌等，堪稱台灣古早味經典。不過，由於老闆夫婦年事已高，店鋪目前已休業，宣告一代必比登名店劃下句點，也讓許多老饕不勝唏噓。