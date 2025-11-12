日本賞楓、飯店推薦！鏡池畔看楓紅環繞　入住森林系飯店看山景

▲長野輕井澤的雲場池是距離輕井澤站步行約15分鐘的熱門景點，以其色彩斑斕的樹木倒映在水面上形成的如畫秋景和環池步道聞名。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本賞楓季節即將到來，Booking.com精選日本4處賞楓勝地與特色飯店，可以走到鏡池欣賞色彩豐富的紅葉美景與倒影，回房後還能欣賞山林的楓紅美景。

▲▼輕井澤東王子酒店。（圖／Booking.com提供，下同）

長野「輕井澤雲場池」被譽為「秋日明鏡」，湖面倒映紅葉與藍天，步道漫行約20分鐘即可環湖一周。推薦入住「輕井澤東王子酒店」，坐落於森林之中，客房設有大片落地窗，秋季時窗外即是被楓紅染色的山林。

▲宮城縣仙台市的瑞鳳殿以桃山文化風格建築聞名的伊達政宗靈屋，其秋季最精彩的看點是本殿與紅葉交織的莊嚴優雅景觀以及夜間點燈活動。（圖／iStock提供）

宮城「仙台瑞鳳殿」是伊達政宗的靈屋，以桃山文化風格建築聞名，秋季更會舉辦賞楓活動「瑞鳳殿紅葉之旅」，今年於11月15日至11月30日將舉行夜間點燈活動。

▲▼仙台三井花園酒店。

住宿則推薦「仙台三井花園飯店」，該飯店為今年6月全新改裝開幕，飯店離廣瀨通站僅步行一分鐘的距離，交通位置便利。以「仙台的自然」為設計理念，透過純白和木紋的基調，搭配象徵仙台的櫸樹藝術品，營造出自然舒適的空間。頂樓更設有可眺望市景的寬敞大浴場，讓旅人在旅途中也能放鬆身心。

▲廣島宮島紅葉谷公園是緊鄰嚴島神社的人氣賞楓名所，以壯觀的楓紅溪谷、入口的朱紅色楓葉橋，以及夜間點燈的夢幻夜景著稱。（圖片由 iStock 提供）

▲▼廣島KIRO飯店。

廣島「宮島紅葉谷公園」鄰近世界遺產嚴島神社，每年到了楓紅時節，約200株楓樹沿溪谷綻放，朱紅色楓葉橋是人氣拍照點，夜間亦舉辦點燈活動。當地推薦入住由舊醫院改建的「廣島KIRO飯店」，其將復健游泳池改造成酒吧「THE POOLSIDE」，呈現新舊融合的風格魅力。

▲旅人可在霧島神宮參道欣賞社殿與鮮紅秋葉相互輝映。（圖片由鹿兒島縣觀光聯盟提供）

▲▼霧島國際大酒店。

南端的鹿兒島「霧島」則以「國道223號」賞楓大道聞名，沿途可造訪國寶級的霧島神宮，欣賞社殿與紅葉交織美景。推薦入住「霧島國際大酒店」，擁有多樣活水溫泉與使用鹿兒島黑牛、黑豬肉的懷石料理，讓旅人盡享秋日美景與美味。

