香港中環化身「聖誕天地」　沉浸巨幕匯演、全港最大祈願湖必拍

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日在中環登場。（圖／港旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

歲末年終，香港再度化身亞洲最閃耀的冬日旅遊勝地，「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日登場，中環化身「冬日小鎮」，除了20公尺高的聖誕樹、星光長廊之外，中環八棟地標首度攜手呈獻「光影匯·中環」，帶來沉浸式展演。

▲中環皇后像廣場花園化身「聖誕天地」，以飛船、小木偶、小火車等繽紛裝飾打造童話般的節慶場景。



中環皇后像廣場花園「聖誕天地」

自11月14日起，中環皇后像廣場花園將化身成「聖誕天地」，全區遍布飛船、小木偶及小火車等童趣的經典玩具。臨近聖誕節時，現場更會上演聖誕頌歌表演，屆時聖誕老人會驚喜現身，送上佳節祝福。由12間小木屋組成的聖誕市集接著於11月28日開張，將有節日主題餐飲、應景精品和限定工作坊，陪民眾歡度冬日時光。

▲20公尺高、相當於6層樓高的戶外聖誕樹是必賞焦點。



20公尺高、相當於6層樓高的戶外聖誕樹是必賞焦點，遠看像一份巨型聖誕禮物，身披閃耀絲帶，散發耀眼光芒。與此同時，連接聖誕天地的遮打道將化身「星光長廊」；遮打道沿途逾30棵樹木將懸掛璀璨的閃爍燈飾，為中環街頭注入浪漫光景；遮打大廈入口上空也會懸掛聖誕樹燈飾，每晚5點亮燈。

▲遮打大廈與行人天橋掛滿璀璨燈飾，每晚5點亮燈後，整條遮打道化身金光閃耀的「星光長廊」。

▲置地廣場中庭以高達11公尺的「Noëlia at LANDMARK」燈塔裝置成焦點，搭配12X12公尺的祈願湖吸睛。



置地廣場中庭「Noëlia at LANDMARK」

漫步於金光璀璨的燈海，可抵達置地廣場中庭的「Noëlia at LANDMARK」，占地30公尺、高11公尺的燈塔大型聖誕互動裝置，設有多個打卡點，更展出全港最大型12X12公尺祈願湖，可以在此打卡、許願。

▲沉浸式「光影匯·中環」11月28日起首次開演，環繞聖誕天地的中環8大地標建築化身巨型畫布。



中環8大地標「光影匯·中環」展演

沉浸式「光影匯·中環」11月28日起首次開演，環繞聖誕天地的中環8大地標建築（中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈）將化身巨型光影畫布，結合3D投影技術、燈光效果及節日音樂，可見多變立體的馴鹿、天使、雪人和禮物等節慶圖案，交織出一場感官盛宴。



港旅局12月1日起推出「繽紛冬日賞」，精選逾300項餐飲、購物、景點及交通優惠，並設一站式平台方便規劃冬日行程，好康持續至2026年1月4日，讓旅客輕鬆規劃節慶感十足的冬日假期。