ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

香港中環化身「聖誕天地」　沉浸巨幕匯演、全港最大祈願湖必拍

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日於中環登場。（圖／港旅局提供）

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日在中環登場。（圖／港旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

歲末年終，香港再度化身亞洲最閃耀的冬日旅遊勝地，「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日登場，中環化身「冬日小鎮」，除了20公尺高的聖誕樹、星光長廊之外，中環八棟地標首度攜手呈獻「光影匯·中環」，帶來沉浸式展演。

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日於中環登場。（圖／港旅局提供）

▲中環皇后像廣場花園化身「聖誕天地」，以飛船、小木偶、小火車等繽紛裝飾打造童話般的節慶場景。

中環皇后像廣場花園「聖誕天地」 
自11月14日起，中環皇后像廣場花園將化身成「聖誕天地」，全區遍布飛船、小木偶及小火車等童趣的經典玩具。臨近聖誕節時，現場更會上演聖誕頌歌表演，屆時聖誕老人會驚喜現身，送上佳節祝福。由12間小木屋組成的聖誕市集接著於11月28日開張，將有節日主題餐飲、應景精品和限定工作坊，陪民眾歡度冬日時光。

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日於中環登場。（圖／港旅局提供）

▲20公尺高、相當於6層樓高的戶外聖誕樹是必賞焦點。

20公尺高、相當於6層樓高的戶外聖誕樹是必賞焦點，遠看像一份巨型聖誕禮物，身披閃耀絲帶，散發耀眼光芒。與此同時，連接聖誕天地的遮打道將化身「星光長廊」；遮打道沿途逾30棵樹木將懸掛璀璨的閃爍燈飾，為中環街頭注入浪漫光景；遮打大廈入口上空也會懸掛聖誕樹燈飾，每晚5點亮燈。

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日於中環登場。（圖／港旅局提供）

▲遮打大廈與行人天橋掛滿璀璨燈飾，每晚5點亮燈後，整條遮打道化身金光閃耀的「星光長廊」。

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日於中環登場。（圖／港旅局提供）

▲置地廣場中庭以高達11公尺的「Noëlia at LANDMARK」燈塔裝置成焦點，搭配12X12公尺的祈願湖吸睛。
置地廣場中庭「Noëlia at LANDMARK」 
漫步於金光璀璨的燈海，可抵達置地廣場中庭的「Noëlia at LANDMARK」，占地30公尺、高11公尺的燈塔大型聖誕互動裝置，設有多個打卡點，更展出全港最大型12X12公尺祈願湖，可以在此打卡、許願。 

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日於中環登場。（圖／港旅局提供）

▲沉浸式「光影匯·中環」11月28日起首次開演，環繞聖誕天地的中環8大地標建築化身巨型畫布。
中環8大地標「光影匯·中環」展演
沉浸式「光影匯·中環」11月28日起首次開演，環繞聖誕天地的中環8大地標建築（中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈）將化身巨型光影畫布，結合3D投影技術、燈光效果及節日音樂，可見多變立體的馴鹿、天使、雪人和禮物等節慶圖案，交織出一場感官盛宴。 

港旅局12月1日起推出「繽紛冬日賞」，精選逾300項餐飲、購物、景點及交通優惠，並設一站式平台方便規劃冬日行程，好康持續至2026年1月4日，讓旅客輕鬆規劃節慶感十足的冬日假期。

關鍵字： 香港旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 中環旅遊 香港繽紛冬日巡禮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

范丞丞學宋雨琦性感撩衣　亂入直播被以為是造型師XD

推薦閱讀

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

前往日本中部山岳地區

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

手控過山車穿梭雲霧森林！

手控過山車穿梭雲霧森林！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

桃園580元羊肉爐吃到飽！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄

東京寶可夢樂園明年2月開幕

蘇澳瓏山林飯店宣布暫時休館

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366