煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償

▲蘇澳的煙波大飯店傳出地下停車場淹水。（圖／翻攝自Threads）

▲煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室嚴重淹水，有30多台車受到影響。（圖／翻攝自Threads）

記者蔡玟君／台北報導

受鳳凰颱風外圍環流持續發威影響，宜蘭蘇澳鎮昨降下豪大雨，導致知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室嚴重淹水，超過30多台車受到影響。業者今（12日）發布公告表示，昨天入住的280名旅客房費全免，針對受影響車主，已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。

煙波飯店集團指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區昨（11日）降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，本館雖於第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大出現積水情形。

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館。（圖／煙波集團提供）

▲煙波飯店集團表示第一時間提供房費全免，同時將全力配合受影響車主的理賠與補償程序。（圖／煙波集團提供）

目前蘇澳地區雨勢趨緩，飯店秉持維護住客人身安全至上，所有住客妥善安置，僅地下層（B1）受影響。地下停車場約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。

▲▼蘇澳煙波飯店淹水情況。（圖／業者提供）

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館昨停車場淹水，防水匝門也遭漂流物撞壞。（圖／業者提供）

▲▼蘇澳煙波飯店淹水情況。（圖／業者提供）

業者表示，昨天入住旅客共有280人，飯店在第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。

針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。煙波團隊誠摯感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位於第一時間的協助與關懷，也感謝住客的理解與包容，將持續以「安全第一、服務為先」的精神，努力恢復館內環境，讓旅客能再次安心入住。

關鍵字： 鳳凰颱風 煙波大飯店蘇澳四季雙泉館 飯店旅館 度假旅館 宜蘭旅遊

【開車像開船】蘭陽隧道口變水路　汽車經過直接起浪！

