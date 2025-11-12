ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
東京寶可夢樂園明年2月開幕！5亮點搶先看　11/21門票開賣

▲▼東京寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲東京寶可夢樂園明年2月開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全球首座寶可夢樂園「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」確定將於明年2月5日在東京正式開幕！園方除了公布更多園區細節外，也宣布門票從11月21日晚上6點起以抽選制方式開始販售，但目前僅先公布居住日本的旅客購票方式，海外旅客購票方式仍有待後續公布。

東京寶可夢樂園「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」是​寶可夢首座戶外常設型設施，該設施位於讀賣樂園內，除了對現有設施進行大規模改建外，更全新建造未開發區域，打造佔地約2.6公頃的完整新園區，並可分為5大亮點：

▲▼東京寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲寶可夢森林。

亮點1：寶可夢森林與各種寶可夢相遇

其中長約500公尺的「寶可夢森林」是一片擁有豐富地形的廣闊森林，包含高低起伏的道路、草叢、隧道與山徑等。旅客將在原始的自然環境中，遇見許多在此生活的寶可夢。

▲▼東京寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲寶可夢中心外觀。

亮點2：草紗鎮走訪寶可夢中心

穿過「寶可夢森林」的坡道，則是「草紗鎮」。草紗鎮入口設有獅海壬噴水池迎接所有旅客，當前往「寶可夢中心」，便有笑容滿面的吉利蛋前來迎接，旅客可以一邊透過「全復機」看寶可夢恢復活力的模樣，一邊創造美好的旅行回憶。

▲▼東英寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲友好商店。

亮點3：必買周邊商店、美食

草紗鎮內設有「友好商店」，​​​​為了幫助訓練家恢復元氣，特別販賣以妙蛙種子、小火龍與傑尼龜的招式為靈感所設計的特色飲品；「寶可夢發燒友商店」也有販售豐富多樣的紀念品，等著旅客帶回家。

​​座落於城鎮中央、以連綿紅色屋頂攤車為特色的「寶可夢訓練家市集」裡，攤車店主們以滿滿熱情提供的各式商品令人目不暇給，並準備了冰棒等多種原創美食。

亮點4：遊樂設施亮點一次看

​城鎮內也提供多種遊樂設施。「皮卡皮卡大派對」是由超過30隻電屬性寶可夢協力發電驅動的遊樂設施，玩家可與皮卡丘們一起享受電氣樂園。

「布伊布伊漫步」則是以伊布為主題的旋轉木馬，可搭乘由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，或有氣球裝飾、能翱翔天際的飛椅，展開一場環遊世界的夢幻旅程。

▲▼東英寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲寶可夢遊行。

▲▼東英寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲還有親親寶可夢小屋。

亮點5：舞台表演、近距離與寶可夢接觸

草紗鎮內設有「道館」，每日都會舉行精彩的舞台表演，與訓練家共同享受歡樂時光，體驗唯有在此才能獲得的獨特回憶。​而在「親親寶可夢小屋」中，每天都有機會遇到不同的寶可夢，若持有精英訓練家通行證，還能享受到皮卡丘和伊布的特別接待。

​​來到寶可夢樂園絕對不可錯過的，則是由皮卡丘和伊布帶領的招牌遊行，更是活絡整個草紗鎮的熱鬧盛事，讓訓練家們也一起加入，與鎮上的寶可夢們盡情同樂。

▲▼東英寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲持有精英訓練家通行證能享受到皮卡丘和伊布的特別接待。

寶可夢樂園將從11月21日起晚上6點起開放售票，但目前僅先公布居住於日本的旅客購票方式，包括購票時需以日本國內手機號碼進行SMS認證並註冊會員，再透過官網進行抽籤，可抽籤入園日期為2026年2月5日至3月31日。首批於21日開售的票種包含「精英訓練家通行證」與「訓練家通行證」兩種，所有類型的門票皆可進入讀賣樂園。

同時園方也提醒，「寶可夢森林」為擁有階梯與陡峭坡道、自然生態豐富的森林區域。為維護訓練家安全，設有入場限制。未滿5歲幼童與其同行者、無法攀爬110階階梯者等，凡符合官方網站「票務資訊」所列入場限制條件者，即使有陪同協助者亦無法入場。針對無法進入「寶可夢森林」，或僅想遊覽草紗鎮的遊客，園方預計於2026年夏季期間推出「小鎮通行證」票種。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

關鍵字： 東京旅遊 寶可夢樂園 亞洲旅遊 國外特色系列 日本旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【有法力但不多】當你試圖喚醒沉睡的學生...原來這就是已聽不回

