屯京拉麵重返高雄「明年第1季開幕」　新店址落腳左營新光三越

▲屯京拉麵重回高雄。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

粉絲又吃得到了！日本連鎖拉麵店「屯京拉麵」重回高雄，新店址落腳新光三越高雄左營店的彩虹市集，預計明年第1季開幕。

屯京拉麵今年2月因為合約到期而收掉高雄夢時代店，南部已沒有據點，僅剩台中以北共6間門市。不過，日前傳出即將進駐新光三越高雄左營店的彩虹市集，業者在人力銀行徵才，預計明年第1季開幕，喜歡屯京拉麵的粉絲又吃得到了。

來自日本東京池袋的屯京拉麵，主打道地豚骨醬油風味，每日自製的粗捲麵條口感嚼勁十足，搭配以豬大骨、雞腳等材料熬煮的豚骨湯頭，並佐以特製秘方醬油增添甜味，成功擄獲拉麵迷的胃。

▲京都拉麵魁力屋再開2家店。（圖／取自新光三越台南小北門店臉書）

另外，日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」8月登台，第1家店進駐台南新光三越小北門店，近期品牌規劃前往台中、台北展店，目前已知台北首店落腳新光三越南西店3館B1美食街，開幕可能要等到明年了。

今年8月登台的魁力屋拉麵，創立於2005年，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味，不過鹹卻醇厚。除了經典湯頭，魁力屋拉麵也打造出台灣專屬的「京都雞白湯醬油」，以長時間熬煮的雞白湯為基底，入口柔滑且富含天然的膠原蛋白，再結合熟成醬油，清爽又帶有深度。