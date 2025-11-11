東京咖啡節12/19首度跨海登台　40家國內外人氣品牌聚集花博圓山

▲東京咖啡節12/19首度跨海登台。（圖／有趣市集提供）

記者黃士原／台北報導

來自日本、最具國際影響力的咖啡盛會「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」，與「台北咖（Coffee Taipei）」攜手合作，今年冬天首次登陸台灣，12月19日至21日於花博圓山廣場登場，共有日本與台灣40家人氣品牌參加這場活動。

東京咖啡節由日本設計界的大師級人物—黑崎輝男所發起，秉持「設計是一種生活方式」的核心理念，在日本帶起LIFE STYLE的生活態度。自2015年創立以來，已成為日本規模最大、最具國際影響力的精品咖啡活動之一，每屆聚集超過60家日本烘豆師、咖啡館與美食品牌，並邀請世界各地的咖啡業者共襄盛舉。

▲澀谷風格潮流咖啡三巨頭之一「COFFEE SUPREME」。（圖／取自品牌官網）

今年12月，東京咖啡節將首次跨海登台，將日本生活風格能量注入台北，共有日本與台灣40家人氣品牌參加這場活動，主辦單位首波釋出的參展品牌名單有7家，分別是澀谷風格潮流咖啡三巨頭之一「COFFEE SUPREME」、曾代表東京參加國際咖啡節的豪德寺自焙小店「IRON COFFEE」、被譽為日本最佳極致咖啡體驗的預約制名店「Lonich」。

▲曾代表東京參加國際咖啡節的豪德寺自焙小店「IRON COFFEE」。（圖／記者黃士原攝）

另外還有來自熊本的老町屋改造咖啡店「Gluck Coffee Spot」、如同實驗室最能代表極簡與專注的靜岡咖啡店「ETHICUS」、隱身京都融合時尚與職人氣質的獨立烘焙品牌「ABOUT US COFFEE」，以及名古屋嚴選全球特級咖啡豆的質感咖啡廳「Q.O.L.COFFEE」，讓咖啡迷們不必出國，就能一次擁有最具特色的國際咖啡體驗。

▲「Coffee Sind」以手沖與義式為基礎，巧妙結合台灣食材。（圖／有趣市集提供）

▲來自台中的「Phase Coffee Roasters」。（圖／有趣市集提供）

首波釋出的台灣9家參展名單，包括有來自台北的「GABEE. 咖啡店」、「VWI by CHADWANG」、「鬧蟬咖啡」、「Coffee Sind」、「弄宅咖啡」，台中品牌則有「Coffee Stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFE」，以及在新竹推廣永續理念的「井井咖啡」。

「台北咖X東京咖啡節」12月19日至21日舉行，地點為花博圓山廣場，活動入場門票即日起於KKTIX開賣，提供「單日票」及「套票組合」，前者預售票優惠價220元（現場購票250元），後者11月30日於線上限時發售，現場不販售，原價1000元，預售優惠價850元，享有單日票1張、淺嚐杯1個、啜飲券5張。

▲2025新北歡樂耶誕城將於11月14日正式開城。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，2025新北歡樂耶誕城11月14日正式開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，攜手人氣角色IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，暱稱「竹筍」的耶誕樹今年化身「歡樂馬戲棚」，熊大、熊美、莎莉和詹姆士等角色全集合，配合市府大樓燈光秀時間，詹姆士在台上左右旋轉、兩支鼓棒會上下打擊、輪盤還會緩慢轉動，每整點、半點展演5分鐘，增添歡樂和律動感。

▲新北市政府一樓「熊大探險號」，另一端則是「魔幻占卜SHOW」。（圖／記者彭懷玉攝）

新北市政府一樓大廳設有「熊大探險號」，熊大坐在耶誕雪橇中，身旁由conini、bnini、chonini相伴。西側角落有巨型lenini登場，另一端則是莎莉饅頭人與愛德華領軍的「魔幻占卜SHOW」，民眾可觸碰燈球變換顏色，體驗奇幻互動。走出市府大樓，中山、新府路口由可愛的莎莉手持魔法棒現身，揮動時光束燈還會變色，萌力噴發。

▲新站路天橋成「時光膠囊」，以紫紅色和靛藍色營造出夜光森林般的能量脈絡。（圖／記者彭懷玉攝）

每年的天橋也是網美必拍亮點，今年的新站路天橋變為「時光膠囊」，以紫紅色和靛藍色營造出夜光森林般的能量脈絡，訴說自然與科技共生的節奏。而新府路天橋則化身「魔幻舞環」，以晶瑩剔透的光影設計為核心，宛如萬千琉璃碎片在空中折射閃耀，織出一條流光大道，不同角度呈現不同色彩，彷彿置身幻境之中。