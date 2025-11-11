新北耶誕城開箱！LINE FRIENDS馬戲團主燈　飄雪秀時間、亮點攻略

▲2025新北歡樂耶誕城將於11月14日正式開城。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

2025新北歡樂耶誕城將於11月14日正式開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，攜手人氣角色IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，打造繽紛且童趣的4大主題燈區。《ETtoday新聞雲》搶先開箱必拍亮點，提醒旅客行前務必替手機、相機清出記憶體容量。

▲耶誕樹今年化身「歡樂馬戲棚」，熊大、熊美、莎莉、詹姆士等角色全集合。（圖／記者彭懷玉攝）



市民廣場「星空馬戲園區」

暱稱「竹筍」的耶誕樹今年化身「歡樂馬戲棚」，熊大、熊美、莎莉和詹姆士等角色全集合。配合市府大樓燈光秀時間，詹姆士在台上左右旋轉、兩支鼓棒會上下打擊、輪盤還會緩慢轉動，每整點、半點展演5分鐘，增添歡樂和律動感。

▲▼今年耶誕樹與主燈秀將首次同步演出，締造歷年來最大規模展演。（圖／記者彭懷玉攝）





市府大樓光雕投影升級加入高彩度雷射線條與染牆燈效果，呈現絢麗光影與音樂結合的沉浸體驗。市府表示，今年耶誕樹與主燈秀將首次同步演出，締造歷年來最大規模展演。



主燈秀時間：每日17:30–23:00，每整點、半點各一場；22:30後播放無聲版（將視活動時段調整）。

▲走入市民廣場燈區，可見「馬戲耶誕迎賓門」。（圖／記者彭懷玉攝）



走入市民廣場燈區，可見「馬戲耶誕迎賓門」與「馬戲砲彈聲光站」熱鬧迎賓，還有熊大、兔兔趴在建築外牆的氣偶裝置，並結合耶誕馬戲團元素打造裸視3D藝術牆，展現炫目的3D動畫。

▲▼新北市政府一樓「熊大探險號」，另一端則是「魔幻占卜SHOW」。（圖／記者彭懷玉攝）







市府大廳與周邊亮點

新北市政府一樓大廳設有「熊大探險號」，熊大坐在耶誕雪橇中，身旁由onini、bnini、chonini相伴。西側角落有巨型lenini登場，另一端則是莎莉饅頭人與愛德華領軍的「魔幻占卜SHOW」，民眾可觸碰燈球變換顏色，體驗奇幻互動。走出市府大樓，中山、新府路口由可愛的莎莉手持魔法棒現身，揮動時光束燈還會變色，萌力噴發。

▲中山、新府路口由可愛的莎莉手持魔法棒現身，揮動時光束燈還會變色，萌力噴發。（圖／觀旅局提供）

▲「耶誕精靈馬戲派對」如同大型音樂盒，角色會舞動並飄下陣陣白雪。（圖／記者彭懷玉攝）



板橋站與周邊燈區

到捷運環狀線板橋站南廣場，穿過巨型禮物盒，必拍溫馨的「耶誕精靈馬戲派對」！這座結合機械動態的耶誕樹裝置，樹心會開啟，鑽出精靈樂團演奏，有人旋轉、有人鼓掌，在悠然的旋律中轉圈，隨之而來飄下白雪，童趣又浪漫，縈繞濃濃耶誕氣氛。



展演時間：17:30-22:00，每小時2場，每次5分鐘。

▲▼板橋車站東二門廣場設置「魔幻泡泡塔」；一旁「耶誕糖果小屋」內藏幻鏡萬花筒。（圖／記者彭懷玉攝）







板橋車站東二門廣場設置「魔幻泡泡塔」，以燈光律動與泡泡特效打造沉浸式光影劇場，宛如走入奇幻遊樂園；一旁「耶誕糖果小屋」內藏幻鏡萬花筒，適合和三五好友拍美照。抬頭一看，上方「天際軌道列車」運送禮物穿梭夜空，增添節慶驚喜。



展演時間：17:30-22:00，每小時4次泡泡秀與列車秀，每次約3分鐘。

▲▼站前廣場成「歐洲夢幻童話村」，重現蒸汽火車場景，bnini、selnini、chonini等角色可合影；LED碰碰牆讓遊客創作圖案，燈光隨觸即亮。（圖／記者彭懷玉攝）







站前廣場則化身「歐洲夢幻童話村」，重現蒸汽火車場景，bnini、selnini、chonini等角色可合影。LED碰碰牆讓遊客創作圖案，燈光隨觸即亮，趣味十足。

▲廣場中央的「魔幻時鐘塔」以復古色調與暖黃燈泡打造溫馨氛圍，齒輪轉動、禮物盒開啟。（圖／記者彭懷玉攝）



廣場中央的「魔幻時鐘塔」以復古色調與暖黃燈泡打造溫馨氛圍，齒輪轉動、禮物盒開啟、角色探頭，夜晚更有雪花飄落，浪漫不已。



亮燈時間：17:30-23:00；每半點與整點展演2分鐘。



周邊延伸燈區

萬坪公園規劃成「minini歡樂點心小鎮」，設有minini歡樂點心站、熱氣球奇幻冒險等6大拍照點；延伸至府中廣場的「LINE FRIENDS冒險遊戲場」則有熊美耶誕城堡、星光旋轉木馬、歡樂摩天輪等夢幻設施。

▲▼新站路天橋成「時光膠囊」，以紫紅色和靛藍色營造出夜光森林般的能量脈絡；新府路天橋則化身「魔幻舞環」。（圖／記者彭懷玉攝）







天橋與人行道燈飾

每年的天橋也是網美必拍亮點，今年的新站路天橋變為「時光膠囊」，以紫紅色和靛藍色營造出夜光森林般的能量脈絡，訴說自然與科技共生的節奏。

而新府路天橋則化身「魔幻舞環」，以晶瑩剔透的光影設計為核心，宛如萬千琉璃碎片在空中折射閃耀，織出一條流光大道，不同角度呈現不同色彩，彷彿置身幻境之中。

此外，小遠百天橋「華麗空中飛人」、縣民大道天橋「神奇變幻彩球」、板橋車站連通天橋「狂歡馬戲彩旗」、百揚大樓天橋「極限火圈表演」、縣民大道公車站旁天橋「歡樂童心泡泡」都各具特色。

▲板橋車站B1連通道設置「LINE FRIENDS星光大道」，熊大、莎莉、雷納德點綴其中。（圖／記者彭懷玉攝）



板橋車站B1連通道設置「LINE FRIENDS星光大道」，熊大、莎莉、雷納德點綴其中；縣民大道、新站路、新府路人行道也分別布置大象轉轉球燈飾、小丑派對與馬戲棚大道，處處洋溢節慶氛圍。



此外，小朋友最愛的4大遊樂設施也少不了，今年為馬戲旋轉木馬、飛天魔法椅、搖搖小噗噗、童話列車，將自11月14日開城起每日11:00至22:00開放體驗，全區燈飾均為17:30-23:00亮燈。

▲縣民大道人行道則有大象轉轉球燈飾，紅白條紋球會轉動；11月14日「耶誕馬戲開城 SHOW」。（圖／記者彭懷玉攝）

耶誕城開城後周末加碼多場活動，新北市觀旅局預告，11月14日「耶誕馬戲開城 SHOW」，11月15日至16日迎來「童樂馬戲嘉年華」。12月5日至7日舉辦「Freunde willkommen! 德國耶誕市集」；「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」將於12月13日、14日開跑；12月25日則有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」音樂表演，陪民眾度過溫馨佳節。