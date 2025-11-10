ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
ITF旅展4天破36萬人！自由行銷售增200%　老爺明加碼推1111住宿券

▲▼ITF台北國際旅展。

▲ITF台北國際旅展落幕。（圖／大會提供）

記者蔡玟君／台北報導

2025 ITF台北國際旅展今（10）日落幕，四天入場總人數達36萬5302人次，大會也在閉幕式宣布，明年將更名為「ITF台灣國際旅展」。銷售方面，多家飯店天天有百萬刷手，甚至出現「千萬刷手」；可樂旅遊現場營收較去年同期成長超過6成，自由行銷售更飆升200%，創下歷年新高；雄獅旅遊等多家旅行社更有2到3成的業績成長。老爺酒店集團也宣布明（11日）加碼在線上旅展販售限量100張1111元聯合住宿券。

▲▼2025ITF台北國際旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可樂旅遊今年現場營收突破3億元。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊表示，今年旅展4天現場營收突破3億元，較去年同期成長超過6成，刷新歷年最佳紀錄。除了團體旅遊持續熱銷外，今年自由行產品買氣更全面爆發，無論是交通票券、樂園門票、住宿或機票，銷售業績皆較去年同期成長超過200%。而「線上旅展」表現同樣亮眼，綜合線上與現場銷售，可樂旅遊本屆旅展總營收突破8億元，締造歷年最佳成績。

雄獅旅遊表示，今年ITF旅展現場人氣與買氣雙雙攀升，據內部統計，整體線上加線下業績較去年同期成長約2成。搶搭連假出遊熱潮，今年民眾購買重心落在「消年假、寒假及春節檔期」行程，規劃明年228連假的提早卡位人數也明顯增多。

出境市場方面，日本穩居銷售冠軍，歐洲次之；值得關注的是，亞非線今年超越東南亞登上第三名。其中，埃及因歷時20年打造的「大埃及博物館」正式開幕，搭配旅展優惠加持，訂單大幅成長5成。國旅部分業績年增超過3成，武陵賞櫻最受青睞，另外今年新增「山嵐號」列車，加上鳴日廚房更換菜單，亦讓鐵道主題行程熱度延燒。

▲2025ITF台北國際旅展今（7日）開幕第一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲老爺酒店集團。（圖／記者彭懷玉攝）

老爺酒店表示，今年旅展結合線上與實體銷售，短短一周就突破2.4億元，截至目前為止，線上銷售金額高達1.4億元，現場銷售約9000萬元，整體表現與2024年相當。

適逢雙十一檔期，為感謝消費者熱烈支持，老爺酒店集團宣佈線上旅展好評延長至11月11日，並同步祭出超殺優惠回饋。原價3400元的聯合住宿券，當日每張僅售1111元，限時限量100張，售完為止。

▲2025ITF台北國際旅展今（9日）人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲晶華酒店集團。（圖／記者彭懷玉攝）

晶華酒店集團表示，今年4天旅展現場總銷售業績突破8000萬元，加上官網於10月9日起提前開賣的線上旅展銷售業績也突破5500萬元，集團總銷售額已經衝破1億3500萬元。晶華酒店集團也決議將線上旅展延長銷售至11月30日下午六點為止，持續熱賣原有的旅展限定優惠商品，預計總營收將有機會衝破1億5000萬。

晶華國際酒店集團表示，今年推出的「集團住宿券買十送一」優惠策略成功掀起搶購熱潮，加上適逢年底尾牙與春酒旺季，企業客與福委會採購踴躍，單筆消費金額多落在萬元以上，並出現多位百萬級買家，最大單筆消費高達150萬元。

▲2025ITF台北國際旅展今（7日）開幕第一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲寒舍集團。（圖／記者彭懷玉攝）

寒舍集團則表示，今年集結台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店聯合參展實體旅展四日業績累積達6000萬元，加上寒舍集團及台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店線上旅展、寒舍生活APP及快閃櫃，整體總業績為1億3000萬，更榮獲大會評選為「最佳人氣獎」之殊榮。

▲2025ITF台北國際旅展今（7日）開幕第一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲凱撒飯店連鎖。（圖／記者彭懷玉攝）

凱撒飯店連鎖表示，四天現場總業績達4000萬元，年增率2.5%。其中，以每張850元的聯合自助餐券銷售最亮眼，涵蓋台北凱撒、台北凱達及台北新板希爾頓三間人氣自助餐廳，主打「和牛料理吃到飽」，共售出3萬3000張，占整體業績70%。

此外，凱撒飯店連鎖線上旅展自10月17日開賣以來，累計營收達2500萬元。為延續熱賣熱度並回應消費者期待，線上旅展將延長至11月18日，預計整體旅展（現場加線上）總業績可望達7000萬元，較去年同期6400萬元成長9.3%。

